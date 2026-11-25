더불어민주당 김민석 대표가 25일 조희대 대법원장 탄핵을 신속히 추진하기 위한 5당 연대를 공식 제안했다.

김 대표는 이날 최고위원회의에서 조국혁신당과 진보당, 기본소득당, 사회민주당에 조 대법원장 탄핵 추진에 동참해 달라고 요청했다.

더불어민주당 김민석 대표. 뉴시스

그는 “12·3 비상계엄 내란 저지 2주년을 맞아 다시 한 번 완전한 내란 청산 결의를 모으고, 민주주의와 헌정 질서 회복의 시대적 소명을 높일 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.

이어 “정부도 12월 3일을 국민 주권의 날로 삼아 12·3 내란에 항거한 국민의 뜻을 기리는 기념일로 지정한 만큼 (비상계엄 저지) 주역들이 한데 모여 조희대 사법부로 무너진 사법 정의를 바로 세우고, 사법부 독립을 이루기 위한 공동 행동에 함께 나설 수 있기를 희망한다”고 말했다.

그러면서 “5당 연대를 필두로 시민사회와도 연대의 지평을 지속적으로 넓혀가겠다”며 “행동하는 양심, 깨어 있는 시민들과 함께 비상계엄 내란을 확실하게 청산하고 단죄하여 대한민국 민주주의와 헌정 질서를 지키겠다”고 했다.

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