제주도가 민선 9기 핵심 공약인 ‘4대 과학기술원-제주 연합캠퍼스 조성’을 위한 선행 모델로 제주대학교, 한국과학기술원(KAIST)과 손잡고 공동대학원을 본격 운영한다.

제주도는 제주대, 카이스트와 함께 분산에너지와 해양바이오 분야의 석·박사급 전문 인재를 양성하기 위한 ‘JNU-KAIST 협업형 공동대학원’ 사업을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부의 ‘4극3특 과학기술혁신지원’ 사업 중 ‘미래신산업 맞춤 인력양성’ 유형으로, 제주대가 지닌 지역 기반 교육·연구 역량에 카이스트의 첨단 과학기술 역량을 결합하는 데 중점을 둔다.

제주대학교 전경.

◆2027년 3월까지 운영체계 구축…올해 12월 운영사무국 개소

본격적인 공동대학원 운영에 앞서, 양 기관은 2027년 3월까지 국비 14억3000만원을 투입해 교육과정 개발, 학사제도 정비, 공동연구 기획 등 인프라를 다진다.

교육 및 연구 기반: 공동교과목이 30% 이상 포함된 교육과정을 마련하고 온라인 강의 콘텐츠 3건 이상을 개발한다.

공간 및 지원: 공동 교육·연구 공간 1개소와 운영사무국을 마련해 오는 12월 중 개소할 예정이다. 사무국은 학사·연구 일정 조정과 학생 지원을 전담한다.

공동학위 논문을 위한 연구주제 5건 이상을 발굴하고 공동 기획연구 2건을 수행해 교육과 연구의 시너지를 높인다.

기반 구축이 완료되면, 2027년부터 2029년까지 분산에너지와 해양바이오 분야별로 매년 20명씩 총 120명의 전문 인재를 양성할 계획이다.

전기공학과와 조천식모빌리티대학원을 중심으로 전력계통 운영, 에너지 저장, 전력 변환 기술, 가상발전소(VPP) 등을 교육해 제주의 에너지 전환을 이끌 전문 인력을 키운다.

또 제주 해양생물자원을 활용한 생물 소재 개발과 생명공학 기술을 교육하며, 연구개발(R&D)부터 사업화까지 아우르는 역량을 배양한다.

◆양교 강점 결합한 현장 중심 맞춤형 교육

학생들은 제주와 대전을 오가며 현장 중심의 융합 교육을 받게 된다.

제주대 전기공학과와 신설 예정인 일반대학원 ‘해양생태응용소재과학 전공’ 등을 중심으로 지역 현안과 연계한 현장 중심 교육 및 연구를 담당한다. 방학 기간에는 카이스트에서 실습과 연구에 참여한다.

카이스트는 조천식모빌리티대학원과 녹색성장지속가능대학원을 주축으로 심화 전공 교육을 제공한다. 학생들이 1년간 대전 본원에서 심화 교육과 실험·실습을 마친 뒤, 제주에서 지역 현안을 주제로 공동연구를 수행하는 방식으로 운영된다.

장철원 제주도 미래산업국장은 “지역에서 배우고 연구한 인재가 곧 산업 성장으로 이어지는 선순환 체계를 구축하겠다”며 “이번 사업을 향후 4대 과학기술원 연합캠퍼스로 발전시키는 초석으로 삼을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김상재 제주대 공과대학장은 “이번 사업은 제주대의 지역 기반 교육·연구 역량과 카이스트의 첨단 과학기술 역량을 연결하는 협력모델”이라며 “학생들이 제주 산업 현장에서 필요한 전문성을 갖추고 지역 발전에 기여할 수 있도록 공동 교육과 연구를 충실히 추진하겠다”고 말했다.

장인권 카이스트 조천식모빌리티대학원장은 “제주대와 함께 분산에너지와 해양바이오 분야의 공동 교육·연구 기반을 마련하고, 지역 산업 수요에 부합하는 융합인재를 양성하겠다”며 “이번 사업이 과학기술원 간 협력 확대와 제주 지역혁신으로 이어지는 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지