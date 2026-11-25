드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’의 원작자이자 부동산 투자 전문가인 송희구 작가가 200억원대 자산을 형성한 과정을 공개했다. 그는 월급의 90%를 저축해 종잣돈을 마련하고 토지 투자를 시작한 것이 자산 증식의 출발점이었다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘플러스클로버TV’ 캡처

송 작가는 최근 유튜브 채널 ‘플러스클로버TV’에 출연, “반포에 자가를 마련하기까지 약 15년이 걸렸다”고 밝히며 자신의 재테크 경험을 소개했다. 그는 2009년 직장 생활을 시작하면서 부동산 투자에 관심을 갖게 됐다.

송 작가는 세후 200만~210만원 수준의 첫 월급 가운데 약 190만원을 저축했다. 퇴근 후 아르바이트까지 병행하며 소비를 줄였으며, 조조할인을 받으려고 첫차를 이용했다. 그는 “돈 쓸 시간이 없애버리는 게 첫 재테크”였다고 설명했다.

유튜브 채널 ‘플러스클로버TV’ 캡처

점심은 2900원짜리 도시락으로 해결했다. 이후에는 집에서 방울토마토와 바나나, 두유를 식사 대용으로 챙겨 다니기도 했다. 이에 다른 출연자들은 “난 그렇게는 못 산다”, “지독하다”는 등의 반응을 보였다.

그렇게 2년 동안 모은 돈은 약 6000만원이었다. 여기에 은행 대출 4000만원을 더해 1억원 상당의 토지를 매입했다. 약 2년간 부동산 공부를 하며 투자 지역과 개발 가능성을 살핀 결과였다.

첫 토지 투자 이후에는 지목 변경 등을 통해 토지 가치를 높여 매각했고, 이를 바탕으로 추가 토지와 아파트, 상가 등으로 투자 범위를 넓혔다. 매입한 땅에 직접 건물을 짓는 방식도 활용했다.

유튜브 채널 ‘플러스클로버TV’ 캡처

주거비를 최소화하고 투자금을 확보하는 전략도 이어갔다. 한동안 저렴한 월세 주택에 거주하면서 여유 자금은 다른 지역 부동산에 투자했다. 신혼생활 역시 보증금 5000만원에 월세 45만원인 수원 주택에서 시작했다. 서울에 먼저 집을 마련하기보다 투자 가치가 있는 부동산을 확보하는 데 집중했다.

송 작가는 대기업 해외영업 부문에서 일하다 소설 집필을 시작했으며, 2021년 연재한 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’가 인기를 얻으면서 작가로 이름을 알렸다.

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