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한 번도 결혼하지 않은 40·50대가 256만명에 달하는 것으로 나타났다. 2000년과 견주면 40대에서 미혼이 차지하는 비중은 7배, 50대는 11배로 높아졌다.

이들 가운데 절반 넘게는 앞으로도 결혼할 계획이나 의향이 없다고 답했다. 결혼이 늦어지는 데 그치지 않고 결혼 계획 자체가 없는 40·50대가 적지 않은 것이다.

25일 국가데이터처에 따르면 지난 24일 발표된 ‘2025 인구주택총조사 표본조사 결과’에서 지난해 11월 1일 기준 19세 이상 미혼인구 1192만6000명 가운데 40대는 162만6000명, 50대는 93만4000명이었다. 두 연령대를 합치면 256만명이다.

40·50대 미혼 가운데 남성은 167만5000명, 여성은 88만5000명으로 남성이 여성의 1.9배였다.

◆ 남성은 40대가 돼서야 ‘기혼’이 더 많아진다

연령대 인구에서 미혼이 차지하는 비중은 25년 새 가파르게 높아졌다. 40대 미혼 비중은 2000년 3.0%에서 2010년 7.9%, 2020년 17.9%를 거쳐 지난해 22.1%가 됐다. 50대는 같은 기간 1.0%에서 2.7%, 7.4%를 거쳐 11.1%로 올랐다.

40대 남성의 미혼 비중은 2000년 3.8%에서 지난해 27.7%로 7배 넘게 높아졌다. 40대 여성은 16.3%였고 50대는 남성 15.1%, 여성 7.1%였다.

남성은 40대에 들어서야 배우자가 있는 사람이 미혼보다 많아진다. 30대 남성은 61.1%가 미혼이었지만 40대 남성은 배우자가 있는 비중(66.7%)이 미혼(27.7%)을 앞섰다. 여성은 30대에서 이미 배우자 있음(52.7%)이 미혼(44.3%)보다 많았다.

◆ 50대 미혼 열에 여덟은 결혼 계획·의향 없어

이번 조사는 19세 이상 미혼인구에게 결혼할 계획이나 의향이 있는지를 물었다. 계획·의향이 있다는 응답은 19∼29세가 69.1%, 30대가 64.5%였지만 40대는 40.1%로 떨어졌고 50대는 19.9%에 그쳤다.

반대로 40대 미혼의 59.9%(97만3000명), 50대 미혼의 80.1%(74만8000명)는 결혼할 계획도 의향도 없다고 답했다. 두 연령대를 합치면 172만명으로 40·50대 미혼의 67.2%다.

같은 40대 미혼이라도 남녀의 답은 갈렸다. 40대 미혼 남성은 45.7%가 결혼 계획·의향이 있다고 답한 반면 여성은 30.2%였다.

다만 뜻이 있다고 해서 모두 결혼으로 이어지는 것은 아니다. 경은숙 국가데이터처 인구총조사과장은 지난 24일 브리핑에서 “결혼 계획·의향은 주관적인 생각을 묻는 것이고 혼인상태는 구체적인 현실의 상황을 조사해 공표한 것”이라며 “생각과 현실 사이에 차이는 발생할 수 있다”고 말했다.

◆ 60세 이상 열에 일곱은 “결혼은 해야”

한편 결혼을 바라보는 눈은 세대마다 달랐다. 국가데이터처가 지난 18일 발표한 ‘2026년 사회조사 결과’에서 결혼을 ‘해야 한다’(반드시 해야 한다·하는 것이 좋다)고 답한 비중은 60세 이상이 70.4%로 연령대 가운데 가장 높았다. 50대는 53.8%, 40대는 47.5%였다.

반면 미혼은 결혼을 선택으로 보는 쪽이 많았다. 미혼 여성의 59.2%, 미혼 남성의 46.3%가 ‘해도 좋고 하지 않아도 좋다’고 답했다. 60세 이상에서 같은 답을 고른 비중은 26.2%였다.

이번 인구주택총조사 표본조사는 지난해 11월 1일 0시 기준으로 전국 가구의 20%를 표본으로 뽑아 면접과 인터넷·모바일·전화로 조사했다. 사회조사는 올해 5월 13∼28일 전국 약 1만9000가구의 13세 이상 3만4000여명을 대상으로 했다.

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