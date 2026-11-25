미국프로골프(PGA) 투어는 정규 투어와 가을 시리즈까지 마친 뒤 ‘올해의 선수’상인 잭 니클라우스 어워드 선정 작업에 돌입한다. 1990년 창설된 이 상은 PGA 투어 회원, 즉 선수들의 투표로 결정된다. 한 시즌 내내 같은 필드에서 경쟁한 동료로부터 최고의 기량을 인정받았다는 점에서 그 의미가 남다르다.

올해도 눈부신 활약을 펼친 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)가 5년 연속 이 영광스런 트로피 수상에 도전한다. PGA 투어는 25일 셰플러(30·미국), 윈덤 클라크(32·미국), 맷 피츠패트릭(32·잉글랜드), 크리스 고터럽(27·미국), 캐머런 영(29·미국) 등 5명을 올해의 선수 후보로 발표했다. 세계 2위 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 지난 4월 마스터스를 제패, 4대 메이저 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드 슬램을 달성했지만 후보에서는 제외됐다. 이 상은 최소 15개 이상의 공식 대회에 출전한 선수들이 대상이며 매킬로이는 올해 14개 대회에 출전했다.

스코티 셰플러가 페덱스컵 플레이오프 최종전 투어 챔피언십에서 우승한 뒤 트로피를 들고 활짝 웃고있다. AFP연합뉴스

셰플러는 2024년 7승, 2025년 6승에 이어 올해도 3승을 거두며 통산 22승으로 투어를 장악하고 있다. 특히 페덱스컵 플레이오프 최종전 투어 챔피언십을 제패하면서 우승 상금 1000만달러를 더해 개인 통산 상금 1억3039만661달러를 기록, ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)가 26년 동안 지킨 상금 1위(1억2099만9166달러)를 갈아치우는 기염을 토했다. 또 올해 투어 선수중 가장 많은 톱10 성적(13회)을 내며 시즌 내내 활약했다. 이를 바탕으로 최저 타수상인 바이런 넬슨 어워드(68.619타)도 받은 만큼 올해의 선수 5연패 가능성이 매우 높다.

스코티 셰플러. AFP연합뉴스

스코티 셰플러. AFP연합뉴스

다만 클라크가 메이저 대회인 US오픈과 더CJ컵, BMW 챔피언십에서 3승을 기록했고 피츠패트릭과 고터럽도 나란히 3승을 기록한 만큼 치열한 경쟁이 예상된다. 올해의 선수 투표는 12월 4일(현지시간) 마감된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지