기차여행 즐기는 고양이 ‘제우스’(왼쪽)와 목걸이 추적기를 부착한 고양이 제우스. lordzeusofbraintree 인스타그램 캡처

영국에서 고양이 한 마리가 혼자 기차를 타고 약 119㎞ 떨어진 런던 도심까지 이동해 화제다.

이 고양이는 이전에도 10여 차례 혼자 기차를 타는 등 대중교통을 이용한 모험을 즐겨온 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 영국 일간 더타임스에 따르면 고양이 ‘제우스’는 지난 10일 오후 8시8분 에식스주 브레인트리역에서 출발한 그레이터 앵글리아 열차에 올라 런던 리버풀 스트리트역까지 이동했다.

연한 적갈색 털을 가진 단모종인 제우스는 역에 도착한 직후 역무원들에게 발견됐다. 역무원들은 제우스를 열차에 태웠던 브레인트리역으로 데려간 뒤 역 밖에 풀어줬다.

제우스의 기차 여행은 이번이 처음이 아니었다. 주인인 릴리 버로스(28)는 이번 여정이 왕복 74마일(약 119㎞)로 가장 길었지만, 제우스가 이전에도 10여 차례 혼자 기차를 타고 다녔다고 전했다.

브레인트리역 맞은편에 사는 버로스는 제우스가 또 기차를 탔다는 소식에 "맙소사, 제우스가 또 사고를 쳤다고 생각했다"고 말했다. 이어 제우스가 열차 안에서 무엇을 하는지는 정확히 알 수 없지만 좌석에 웅크리고 낮잠을 즐길 것 같다고 덧붙였다.

버로스는 갓난아기를 돌보고 있어 런던까지 직접 갈 수 없는 상황이었다. 이에 역무원들은 버로스의 요청에 따라 제우스를 브레인트리역으로 데려왔고, 하차하던 지역 주민들도 제우스를 반갑게 맞이한 것으로 전해졌다.

제우스의 모험은 이전 거주지에서도 이어졌다. 에식스주 스탠스테드 마운트피쳇에 살 때는 기차를 타고 스탠스테드 공항까지 이동했으며, 버스와 택시를 타려고 시도하기도 했다.

버로스는 한 차례 작은 사고가 발생한 뒤 제우스를 집 안에서만 키우려 했지만, 제우스가 끊임없이 탈출을 시도해 결국 포기했다고 설명했다. 대신 마이크로칩을 이식하고 추적기 2개와 목걸이 태그를 부착해 위치를 확인할 수 있도록 했다. 제우스의 기차 여행 습성과 사진도 지역 철도회사 직원들에게 공유했다.

이런 모험담 덕분에 제우스는 지역 주민들에게도 유명한 고양이가 됐다. 이전 거주지에서는 동네 가게 주변을 어슬렁거려 ‘협동조합 고양이’로 불렸으며, 현재 사는 브레인트리 주민들은 출퇴근길에 역 주변에서 제우스를 만날 수 있기를 기대하고 있다.

버로스는 “주변의 관심을 즐기는 제우스는 매일 아침 출근하는 사람들 앞에서 뒹군다”며 “제우스가 기회가 되면 더 멀리 갈 것 같아 걱정된다”고 말했다.

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