“교복 비리는 전국적이고 고질적인 교육계의 해묵은 비리입니다.” (안민석 경기도교육감)

도대체 어디서 구멍이 뚫렸을까.

교육계 관계자들은 현행 학교주관 교복 구매제도의 허점을 ‘제한된 소수 경쟁자’와 ‘상한 가격 기반 최저가 입찰’에서 찾는다. 이런 구조적 특성이 맞물리며 업체 간 담합에 취약했다는 설명이다.

안민석 경기도교육감이 24일 경기 수원시 영통구 경기도교육청에서 기자회견을 하고 있다. 경기도교육청 제공

◆이재명정부 ‘정장 교복 폐지’ 움직임…“교복 실용적인가”

한 업계 관계자는 “1∼2월 신입생 배정부터 3월 초 입학식까지 제작·납품 기간이 매우 촉박하다”며 “단독 입찰로 유찰돼 재공고를 내면 납기일을 맞추기 어렵기에, 업체들은 유찰을 막기 위해 서로 들러리를 서주고 학교 역시 절차 지연 우려로 비정상적 투찰을 걸러내지 못한다”고 지적했다.

경기 성남시의 한 학부모는 교복 자체에 회의감을 드러냈다. “과연 값비싼 교복이 실용적인가 궁금하다”며 “입학·졸업식 때 외에는 거의 입지 않고 체육복이나 생활복을 입고 다니는 아이들이 대부분”이라고 전했다. 그러면서 기성 브랜드와 비교해 품질이 현저히 낮은 체육복마저 값이 만만찮다고 불평했다.

현행 제도는 1단계로 업체가 제출한 교복 품질·디자인(규격)을 평가해 일정 점수(통상 80점) 이상을 받은 업체만 통과시킨 뒤, 2단계에서 가격 입찰서를 개봉해 예정가격 이하 최저가를 써낸 업체를 낙찰자로 선정한다. 이 과정에서 사실상 구멍이 뚫린다는 것이다.

앞서 이재명정부는 정장 교복 폐지 움직임을 드러냈다. 비싸고 활용도가 낮다는 이유 때문이다. 교육부가 주도해 생활·체육복 체제로 전환한다는 방침이다. 서울의 한 고등학교는 이미 정장형 교복을 생활복으로 바꾸면서 한 벌 가격이 7만원 안팎까지 떨어졌다. 이천·김포시 등 경기지역 일부 중·고교에서도 이미 생활복이 대안으로 자리 잡았다.

24일 경기 수원시 영통구 경기도교육청에서 열린 교복 입찰 비리 관련 기자회견. 경기도교육청 제공

◆제보 명단 75.6% 낙찰 일치…‘들러리 입찰’ 녹취도

경기도교육청이 고양지역 학교주관구매 입찰 담합 특별감사 결과를 발표하며 ‘교복 비리와의 전쟁’을 선언했다. 중·고등학교 교복 구매 입찰에서 업체 간 사전 낙찰 조율과 들러리 입찰 등 조직적 담합 정황을 포착하고 수사기관 고발에 나섰다. 이번 결과는 도내 25개 교육지원청의 최근 5년간 교복 구매 실태를 전수조사하는 과정에서 나왔다.

안 교육감은 24일 남부청사에서 기자회견을 열고 “교복 입찰 담합으로 가격이 오르고 품질이 떨어지면 그 피해는 고스란히 학생과 학부모에게 돌아간다”며 의지를 드러냈다. 도교육청이 내놓은 해법은 △전수조사 및 엄벌을 통한 카르텔 해체 △통합 입찰 등 계약 방식 다변화 △정장형 교복 탈피(편한 교복 활성화)로 요약된다. 방점은 가격 구조 개편에 찍혔다.

서울지역의 한 학교에서 학생들이 바닥에 교복들 펼치고 있다, 해당 사진은 기사 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스

앞서 도교육청 감사관실이 고양지역 중·고교의 2023학년도 교복 구매 입찰 79건을 대상으로 제보 자료와 녹취록, 나라장터 개찰 결과를 정밀 분석한 결과 담합 의심 사례가 무더기로 확인됐다. 특히 제보 문건에 낙찰 예정 업체가 적시된 45개교 가운데 34개교(75.6%)에서 실제 낙찰 결과가 일치했다.

입찰 경쟁을 무력화한 정황도 구체적이다. 복수 업체가 응찰했으나 견본 미제출이나 품질 미달로 1개 업체만 규격심사를 통과한 사례가 10건에 달했다. 확보된 녹취록에는 특정 학교 입찰 포기를 종용하거나, 일부러 품질이 낮은 견본을 제출해 형식적으로만 참여해 달라고 요구하는 발언이 담긴 것으로 드러났다.

후드티 형태의 생활복 교복을 입은 여학생들이 길을 걷고 있다, 해당 사진은 기사 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스

◆대형 브랜드 개입 의혹…급식·시설로 칼끝 확대

가격 담합 흔적도 뚜렷했다. 1·2순위 업체의 투찰률 차이가 1%포인트 이내로 근접한 사례가 37건에 달했으며, 일부 학교에서는 두 업체의 투찰 가격 차이가 단 500원에 불과했다. 전체 79건 중 49건(62.0%)은 예정가격의 95% 이상에 낙찰됐고, 이들의 평균 낙찰률은 97.29%까지 치솟았다.

교복 브랜드 본사가 대리점의 저가 낙찰을 유도한 뒤 납품 원가와 영업이익을 보전해 줬다는 의혹도 제기됐다. 도교육청은 대형 브랜드가 이 같은 방식으로 지역 영세 업체를 시장에서 퇴출한 뒤 독과점 체제를 구축해 장기적으로 교복 가격을 끌어올리려 했을 가능성에 주목하고 있다.

도교육청은 이날 오후 서울지방중대범죄수사청에 담합 의심 업체들을 고발하고 공정거래위원회에도 조사를 의뢰했다. 안 교육감은 “고양지역에 그치지 않고 도내 다른 지역에서도 유사 정황이 확인되면 즉시 수사 의뢰할 것”이라며 “교육비리 제보센터를 가동해 교복은 물론 급식·시설 비리까지 발본색원하겠다”고 강조했다.

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