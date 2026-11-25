인공지능(AI) 기기를 활용한 시험 부정행위에 대한 사회적 우려가 커지는 가운데, 글로컬 대구보건대학교가 학생들과 함께 공정한 시험문화 정착을 위한 선제적 대응에 나섰다.

대구보건대학은 DHC 우수학생클럽 3기와 총학생회 학생대표 등 30명이 참여한 가운데 ‘AI 시대, 공정한 시험문화 만들기’ 예방교육을 실시했다고 25일 밝혔다.

이성재 학생 대표 등이 공정한 시험문화 조성을 다짐하며 선서를 하고 있다. 대구보건대 제공

전문대학 혁신지원사업의 일환으로 마련된 이번 교육은 급변하는 시험 환경 속에서 국가시험과 교내시험 시 발생할 수 있는 AI 부정사용을 비롯한 각종 부정행위를 사전에 차단하기 위해 기획됐다.

교육은 △시험 중 생성형 AI 및 통신∙전자기기 부적절 사용 △답안 공유 △외부 조력 등 주요 부정행위 사례와 구체적인 예방수칙을 중심으로 진행됐다. 특히 대학 측은 미래 보건의료인에게 필수적으로 요구되는 직업윤리를 되새기고, 학생 주도의 올바른 학습∙평가 문화를 확산하는 데 주안점을 뒀다.

이날 교육에 참석한 학생대표들은 시험 규정을 철저히 준수하고 자신의 학습 결과에 책임지며, 부정행위 없는 건전한 대학문화를 만드는 데 앞장설 것을 다짐하는 실천 선서를 진행했다. 이성재(물리치료학과) DHC 우수학생클럽 학생대표는 “시험장에서 양심을 지키는 태도는 향후 임상 현장에서 환자를 대하는 자세와 직결된다고 생각한다”며 “오늘의 선서가 단순한 약속에 그치지 않고 학습 과정과 보건의료 현장까지 이어질 수 있도록 학생대표로서 모범을 보이겠다”고 소감을 전했다.

대구보건대 관계자는 “이번 교육과 실천 선서를 계기로 AI 기술 확산에 따른 새로운 평가 환경에 능동적으로 대응할 것”이라며 “학생들의 자율적인 참여를 바탕으로 공정하고 신뢰받는 평가문화를 캠퍼스 전반에 확산해 나가겠다”고 말했다.

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