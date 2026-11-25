인천 대표 농산물인 강화섬쌀이 미국 가정의 식탁에 오른다. 강화쌀은 2022년과 2025년 각각 캐나다, 호주 시장에 진출하며 한인 교포들 사이에서 입소문을 탔다. 강화도에서 난 쌀은 섬 지역의 해풍과 풍부한 일조량 속에서 재배돼 미질이 우수하다. 밥맛이 깊고 뛰어나 가을이면 햅쌀을 기다리는 소비자들이 많다.

인천시는 강화섬쌀이 미국 동부까지 해외 판로를 넓히며 농식품 수출 기반을 다졌다고 25일 밝혔다. 국제 통상환경의 불확실성 및 물류비 부담 속에서도 현지 유통망을 확보해 수출 도시를 확대한 것이다.

대상 물량은 삼광 품종 10t 규모다. 양도면의 강화군농협 미곡종합처리장(RPC)에서 출하됐다. 내년 1월 중 미국에 도착해 버지니아, 메릴랜드, 뉴저지, 플로리다 등 미국 동부에 17개 매장을 운영 중인 롯데프라자마켓에 공급될 예정이다.

이번 결실은 시·군이 추진 중인 ‘인천형 농식품 수출 선도조직 육성사업’에 참여한 강화군농협 미곡종합처리장이 수출업체 청아굿푸드와 협력해 성사됐다. 추후 한인과 아시아계 소비자에게 선보인다.

시는 앞서 캐나다 토론토 갤러리아 슈퍼마켓 내 상설판매장을 2024년 1곳에서 2025년 3곳으로 늘렸다. 지난달까지 쌀 194t과 농식품 가공품 58개 품목의 누적 수출액은 5억8600만원이다. 호주의 경우 2025년 멜버른에 강화섬쌀 10t을 보냈다.

김익중 시 농수산식품국장은 “캐나다와 호주에서 쌓은 경험을 바탕으로 강화섬쌀의 미국 동부 롯데프라자마켓 판로를 열었다”며 “현지 반응을 살펴 후속적인 수출은 지원하면서 더 많은 지역 농식품이 해외에 소개될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

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