24일 서울 동대문구 답십리동의 공인중개사사무소에 전세 매물이 붙어 있다. 뉴스1

국내 임대차 시장의 무게중심이 전세에서 월세로 완전히 넘어갔다. 보증금을 낀 월세 가구가 사상 처음으로 540만 가구를 돌파하며 전세 가구의 2배 수준에 육박한 것으로 나타났다. 전세 사기 여파와 고금리·대출 규제 등이 맞물리면서 임대차 시장의 ‘월세화’가 구조적으로 굳어졌다는 분석이다.

국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025 인구주택총조사(표본조사) 결과’에 따르면, 지난해 11월 1일 기준 전국 일반가구 2249만 5000가구 중 ‘보증금 있는 월세’에 거주하는 가구는 542만 6000가구(24.1%)로 집계됐다. 보증금 없는 월세와 사글세(42만 3,000가구·1.9%)를 포함한 전체 월세 가구는 584만 9000가구(26.0%)에 달한다.

반면 전세 가구는 299만 8000가구(13.3%)에 그치며 300만 가구 선이 무너졌다. 보증금 있는 월세 가구 수가 전세 가구의 1.81배까지 벌어진 것이다.

25년 전과 비교하면 임대차 지형은 정반대로 뒤바뀌었다. 2000년 조사 당시만 해도 전세 비중은 28.2%(404만 가구)로 보증금 있는 월세(10.7%·152만 4000가구)의 2.6배를 웃돌았다. 이후 2015년 보증금 있는 월세(20.3%)가 전세(15.5%)를 처음 추월한 뒤 격차가 꾸준히 벌어졌고, 2020년(보증금 있는 월세 21.0%·전세 15.5%)과 비교해도 5년 새 보증금 있는 월세는 3.2%포인트(103만 9000가구) 늘어난 반면 전세는 2.2%포인트(25만 4000가구) 줄었다. 자기 집(자가)에 거주하는 가구 비중은 57.0%(1281만 6000가구)로 2020년(57.3%)과 비슷한 수준을 유지했다.

‘전세의 보루’로 여겨졌던 아파트 시장에서도 월세가 전세를 앞질렀다. 아파트 거주 가구(1,226만 3000가구) 중 자가(66.9%)를 제외하면 보증금 있는 월세 비중이 16.5%(201만 9000가구)로 전세(13.7%·168만 3000가구)보다 높았다. 단독주택은 보증금 있는 월세(34.4%)가 전세(10.3%)의 3배를 넘었고, 오피스텔 등 주택 이외의 거처는 월세(보증금 유무 합산) 비중이 52.2%로 절반을 웃돌았다.

지역별로는 서울의 월세화 현상이 가장 두드러졌다. 서울 전체 419만 4000가구 중 자가 비중은 42.0%로 전국 17개 시도 중 가장 낮았고 월세 비중은 33.7%(141만 4000가구)로 전국 최고치를 기록했다. 서울 세 집 중 한 집꼴로 매달 월세를 내며 거주하고 있는 셈이다. 이어 대전(31.4%)과 제주(31.2%)도 월세 비중이 30%를 넘겼다.

임대차 시장의 월세 전환은 세입자의 주거 안정성 약화로도 이어지고 있다. 점유형태별 평균 거주기간을 보면 자가 가구는 11.7년인 반면, 전세는 4.0년, 보증금 있는 월세는 3.9년에 불과했다. 특히 보증금 있는 월세 가구의 30.8%는 현 거주지에 산 기간이 ‘1년 미만’으로 나타나 전세(21.1%)나 자가(8.1%)보다 잦은 이사와 주거 불안에 노출된 것으로 조사됐다.

김인만 부동산경제연구소장은 “집값 상승과 대출 규제로 내 집 마련이 막힌 세입자들이 전세 시장으로 몰리면서 전셋값이 치솟고 감당하기 어려운 전세 수요가 다시 월세로 밀려나는 악순환이 이어지고 있다”며 “다주택자와 비거주 1주택자에 대한 규제로 개인 매입임대 공급이 위축된 만큼 공공임대와 건설임대 물량을 확대하는 데 정책 역량을 집중해야 한다”고 말했다.

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