코스피가 25일 장중 5%대의 급락세가 이어져 4,700대에서 등락하고 있다.



이날 오전 11시 10분 현재 코스피 지수는 전장보다 263.31포인트(5.26%) 내린 4,742.72다.

코스피가 하락 출발한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 3.94%(197.03포인트) 하락한 4809.00으로 출발했다. 코스닥 지수는 1.75%(11.67포인트) 내린 654.21로 개장했다.

지수는 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4,809.00으로 출발한 후 하락세가 강해져 장중 저점을 낮추고 있다.



11시 13분경 5.48% 내린 4,731.53까지 떨어졌다.



급락세에 오전 9시 8분경 '매도 사이드카'(프로그램 매도호가 일시 효력정지)가 발동됐다.



유가증권시장에서 외국인이 1조997억원, 기관이 1천572억원 순매도하고 있다. 개인이 1조631억원, 기타법인이 1천879억원 순매수 중이다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스는 각각 8.34%, 8.03% 내리며 급락세가 이어지고 있다.



시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어[402340](9.65%), 삼성전기[009150](8.97%), 삼성생명[032830](-9.92%), 삼성물산[028260](-8.29%) 등도 큰 폭으로 하락 중이다.



LG에너지솔루션[373220](-1.27%)은 장 초반보다 낙폭이 줄었다.



삼성바이오로직스[207940](3.41%), 셀트리온[068270](2.87%) 등 제약·바이오주는 오르고 있다.



한국화장품[123690](13.2%), 에이피알[278470](9.87%), 코스맥스[192820](8.92%) 등 화장품주의 강세는 이어지고 있다.



업종별로 보면 전기·전자(-7.78%), 보험(-5.26%), 기계·장비(-5.39%) 등은 내리고 있다. 제약(3.29%), 오락·문화(2.46%), 음식료·담배(1.73%) 등은 강세다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 15.77포인트(2.37%) 내린 650.11이다.



지수는 전장보다 11.67포인트(1.75%) 내린 654.21로 출발해 하락세가 이어졌다.



한때 3.72% 내린 641.08까지 저점을 낮췄고, 이후 낙폭을 다소 줄였다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 680억원, 51억원 순매도 중이다. 개인은 679억원 순매수하고 있다.



알테오젠[196170](6.32%), 삼천당제약[000250](3.46%), 파마리서치[214450](5.48%)의 상승세가 눈에 띈다.



에코프로비엠[247540](-3.85%), 에코프로[086520](-3.44%)은 장 초반보다는 낙폭이 다소 줄었다.



주성엔지니어링[036930](-9.68%), 원익IPS[240810](-10.2%), 심텍[222800](-5.78%), 리노공업[058470](-5.15%) 등 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들의 약세는 이어지고 있다.

<연합>

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