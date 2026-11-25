스위스 정부가 북한의 평양 주재 외교사무소 철수 가능성을 거론한 김여정 북한 노동당 총무부장의 위협에도 송도원국제소년단야영소에 대한 제재를 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.

AFP통신에 따르면 스위스 정부는 24일(현지시간) 성명을 내고 평양 주재 외교사무소 운영과 대북·대러 제재는 별개의 사안이라는 입장을 밝혔다.

지난 7월 19일 북한 송도원국제소년단야영소에서 북한과 러시아, 중국 학생소년야영단들이 참가한 '송도원친선야영-2026' 개막모임을 진행하는 모습. 조선중앙통신·연합뉴스

스위스 정부는 “사무소는 북한 핵 프로그램과 관련한 유엔 제재, 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 스위스가 채택한 유럽연합(EU)의 제재와 독립적”이라며 “외교사무소 재개설은 스위스 보편주의 외교정책의 기조에 부합한다”고 설명했다. 그러면서 “특정 사안에서 의견 차이가 있는 국가와도 대화 채널을 유지하는 것이 정책의 목표”라고 부연했다.

아울러 북한의 외교사무소 철수 위협과 관련해 북한으로부터 공식적인 연락을 받은 사실은 없다고 밝혔다.

앞서 김여정은 스위스가 송도원국제소년단야영소를 대러시아 제재 대상으로 지정한 데 반발해 평양 주재 스위스 외교사무소의 철수를 검토하겠다고 위협했다.

송도원야영소는 북한이 친북 국가 청소년들을 대상으로 체제 선전에 활용하는 시설이다. 지난 7월 열린 여름 캠프에는 러시아와 중국 학생들이 참가했다. EU는 송도원야영소가 우크라이나 점령지 출신 어린이들을 북한으로 이송하는 프로그램에 관여했다는 이유로 대러시아 제재 명단에 올렸고, 스위스도 이에 동참했다.

지난달 문을 연 평양 주재 스위스 외교사무소는 1974년 양국 수교 이후 처음 설치된 스위스 외교 공관이다. 스위스는 1997년부터 북한에서 외무부 산하 인도주의 협력사무소를 운영했으나 코로나19 팬데믹으로 2020년 운영을 중단했다. 당시 사무소는 외교 공관의 기능을 수행하지 않았다.

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