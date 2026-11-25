유튜브 채널 '밥은영' 갈무리

가수 겸 배우 육성재와 셰프 박은영이 별명으로 공감대를 형성했다.

지난 24일 박은영이 운영하는 유튜브 채널 '밥은영'에는 '잘생긴 인턴 좋다…그 와중에 칼 같은 박은영의 육성재 잡도리 현장'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이번 영상에서는 박은영이 운영하는 레스토랑에 육성재가 일일 인턴으로 나서 함께 요리하는 과정이 담겼다.

박은영은 요리를 마친 뒤 육성재와 식사를 하며 별명에 관해 이야기를 꺼냈다. "성재 씨 별명 중에 '육잘또'라는 별명이 있더라"라며 "제 별명도 '잘똘'다, 되게 비슷해서 놀랐다"고 말했다.

육성재가 "'육잘또'는 '육성재 잘생긴 또라이'라는 뜻"이라고 설명하자 박은영은 "저랑 되게 비슷하다, '잘똘'은 '잘 풀린 또라이'"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 육성재가 "'또라이가 세상을 바꾼다'는 말을 좋아한다"고 하자, 박은영도 "맞는 말 같긴 하다, 우리가 조금 특이하다는 소리를 듣지 않나"라며 "같은 또라이끼리 반가운 마음이 든다"며 맞장구쳤다.

한편 육성재는 지난 2012년 그룹 비투비로 데뷔한 이후 활발한 솔로 활동을 이어오고 있다. 박은영은 지난 2024년 넷플릭스 '흑백요리사:요리 계급 전쟁'에 '중식여신'으로 참가해 주목받았다.

<뉴스1>

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