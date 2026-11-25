막대한 공적 예산을 투입해 구축한 전남관광플랫폼 ‘JN투어’(현 JG투어)가 위탁 운영사 변경 뒤 기존 시스템 대신 민간 운영사의 자체 솔루션으로 대체된 것으로 나타났다. 수년에 걸쳐 활용해 온 공공 구축 시스템이 사실상 폐기되면서 공공자산 활용과 예산 집행의 적정성, 위탁사무 이행 여부는 물론 행정 관리·감독의 허점까지 도마 위에 올랐다.

25일 세계일보 취재를 종합하면 옛 전남도는 2023년부터 2025년까지 약 38억원의 도비를 투입해 전남관광플랫폼을 구축·운영해 왔다. 그러나 2026년도 신규 위탁 운영사로 선정된 서울 소재 A 업체가 자사 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 활용한 시스템 전환을 제안했고, 옛 전남도가 이를 수용하면서 기존 시스템의 활용 방안과 과업 이행 여부가 쟁점으로 떠올랐다.

전남광주 관광플랫폼 JG TOUR. JG 투어 캡처

공모 당시 위탁사무 주요내용에는 ‘무중단 운영을 위한 플랫폼 시스템 개선·유지 및 클라우드 운영관리’가 포함돼 있었다. 하지만 위탁 운영사 선정 뒤 올해 1월부터 3월까지 약 3개월간 시스템 정비를 이유로 기존 서비스가 정상적으로 운영되지 않은 것으로 파악됐다. ‘무중단 운영’을 전제로 한 과업 내용과 달리 서비스 공백이 발생한 상태에서 해당 기간 수행한 업무와 인건비 등 명목으로 위탁비까지 집행돼 적정성 논란이 인다.

기존 시스템의 활용 가능성과 고도화 방안에 대한 검토가 충분했는지도 의문이다. 구축비로 38억원이 투입된 시스템을 사실상 사용하지 않게 된 만큼, 기존 시스템의 유지·보수와 신규 솔루션 도입에 따른 비용·효과를 비교하고 전환 필요성을 사전에 면밀히 검토했어야 한다는 지적이 나온다.

더 큰 문제는 현재 운영 중인 시스템의 소유권이 행정기관이 아닌 민간업체에 있다는 점이다. 이로 인해 민간업체에 대한 기술적 종속 가능성도 우려되는 대목이다. 공공예산으로 구축한 플랫폼을 특정 업체의 상용 솔루션으로 대체하면 향후 계약 종료나 운영사 변경 시 시스템의 소유권과 데이터까지 이전 받을 수 없다는 지적이다. 데이터 소유권과 반출 권한, 이전 규격 등이 계약에 명확히 반영되지 않으면 공공기관의 데이터 통제력이 약화할 수밖에 없기 때문이다.

회원 약 8만명의 개인정보 이전 과정도 논란이다. 기존 회원정보가 신규 운영사의 시스템으로 옮겨졌지만, 이전 범위와 처리 목적, 법적 근거 및 회원 고지 절차가 적정했는지를 두고 의문이 제기되고 있다. 특히 시스템과 운영사가 바뀌었지만 기존 회원들에게 문자 발송 등 개별적인 사전·사후 안내도 없었던 것으로 알려졌다. 또 개인정보 처리를 재위탁했다면 법령에 따라 개인정보처리자인 지자체의 사전 동의 절차도 거쳐야 한다.

관련 업계에서는 공공예산으로 구축한 플랫폼의 운영 체계가 민간업체의 솔루션에 의존하는 구조로 바뀌는 데 대한 우려와 함께 명확한 설명과 책임 있는 조치가 필요하다는 목소리가 나온다.

전남광주시 관계자는 “위탁 운영사 변경 뒤 기존 시스템을 개선해 사용하고 있는 것으로 알고 있었다”며 “플랫폼 변경에 따른 회원 고지는 팝업 창을 띄워 안내했다”고 해명했다.

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