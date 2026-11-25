“스치는 향기만으로 위험할 정도의 가까운 거리, Huh~.”

25일 서울 시내 한 교보문고 핫트랙스 매장 스피커에서는 아이돌 그룹 A20 SOUL의 신곡 ‘dancing in the dark’가 흘러나오고 있었다. 귀에 블루투스 이어폰을 꽂은 남성 한 명이 진열대의 여러 앨범을 둘러볼 뿐, 10여분 동안 새로 매장에 들어온 손님은 없었다.

25일 서울 시내 한 교보문고 핫트랙스 매장 스피커에서는 아이돌 그룹 A20 SOUL의 신곡 ‘dancing in the dark’가 흘러나오고 있었다. 귀에 블루투스 이어폰을 꽂은 남성 한 명이 진열대의 여러 앨범을 둘러볼 뿐, 10여분 동안 새로 매장에 들어온 손님은 없었다. 김동환 기자

이날 매장에는 세븐틴과 방탄소년단(BTS), 스트레이 키즈 등 인기 아이돌 그룹의 앨범부터 조용필과 설운도의 옛 음반, 쇼팽과 브람스의 클래식까지 다양한 장르의 음반이 진열돼 있었다. ‘조용필 베스트 1집’과 ‘설운도 골든’ 등은 7000~8000원대에 판매 중이었다. 앨범 재킷에 담긴 가수들의 옛 모습은 보는 것만으로도 시간여행을 떠난 듯한 느낌을 줬다.

마이클 잭슨과 오아시스의 LP 앨범도 눈에 띄었고, 게임 이용자를 위한 플레이스테이션과 닌텐도 타이틀도 판매 중이었다. 아이브의 ‘리바이브(REVIVE)’ LP는 6만7000원에서 5만5000원으로 할인 판매되고 있었다.

교보문고는 내년 1월1일부터 음반사업에서 철수한다고 이날 밝혔다. 신규 음반 매입을 중단하고 온오프라인 음반 매장 운영을 마무리한다. 교보문고 관계자는 “음반 유통시장의 축소와 소비환경 변화 등을 종합적으로 고려해 결정했다”고 세계일보에 설명했다. 사업 효율성과 지속 가능한 운영을 위한 결정이다.

앞서 교보문고 자회사로 출범한 교보핫트랙스는 1992년 광화문점에 음반과 문구류를 판매하는 핫트랙스 첫 매장을 열었다. 1999년에는 음반 인터넷쇼핑몰 시장에도 진출했으나 2023년 교보문고에 흡수 통합된 데 이어 음반 판매를 중단하게 됐다.

이는 음반산업의 변화와도 맞닿아 있다. 음악을 듣는 방식과 유통구조, 소비자의 구매 목적이 세월이 흐르며 점차 달라져서다. 과거에는 음반을 구매해야 음악을 소장하고 반복해서 들을 수 있었지만, 인터넷과 MP3 플레이어의 보급으로 음악 파일을 내려받아 듣는 환경이 확산했다. 이어 스마트폰과 스트리밍 서비스가 보편화하면서 소비자들은 음반을 소유하는 대신 원하는 음악을 언제든 재생하는 방식에 익숙해졌다.

2022년 2월 서울 교보문고 내 핫트랙스를 찾은 한 시민이 음반을 고르고 있다. 뉴시스

한국콘텐츠진흥원이 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서’를 보면 지난해 국내 음악산업 매출은 전년보다 15.8% 증가했다. 주요 기획사의 매출 확대와 공연시장 회복 등이 성장 요인으로 꼽혔다. 성장의 중심이 음반 판매 외의 영역으로 확대된 것으로 풀이됐다.

다만, 실물 음반 시장에서는 소비 위축과 구매 방식의 변화가 나타나고 있다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 ‘2025 음악산업백서’를 보면 CD 등 피지컬 음반 구매 경험 질문에 ‘있다’는 답변은 2023년 37.6%에서 지난해 30.3%로 줄었다. 피지컬 음반 구매 빈도는 1년에 1~2회가 45.4%로 가장 많아 실물 음반을 정기적으로 구매하기보다는 필요할 때 간헐적으로 구입하는 경향으로 풀이됐다.

특히 주로 구매하는 장소로는 온라인 음악 전문 매장과 온라인 쇼핑몰이 53.2%로 가장 높게 나타났다. 오프라인 음반 전문 매장에서 피지컬 음반을 산다는 응답자는 24.4%였다.

교보문고의 결정은 달라진 음악 소비와 유통환경의 변화를 보여주는 사례다. 음악을 듣는 방법이 바뀌고 음반을 구매하는 소비자의 행동도 달라지면서 오랫동안 서점 한편을 지켜온 음반 매장의 존속을 고민하게 됐다. 음반은 여전히 만들어지고 팔리지만, 이를 직접 고르고 구매하던 공간은 하나둘 자리를 잃고 있다.

교보문고는 ‘핫트랙스 음반사업 종료 안내’ 공지에서 “교보문고 음반을 찾아주시고 아껴주신 모든 고객님께 진심으로 감사드린다”며 “오랜 시간 이어온 음반사업을 아쉽게도 마무리하게 됐다”고 밝혔다. 기존 핫트랙스 매장 자리의 활용 방안은 아직 정해지지 않았다.

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