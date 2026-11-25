추미애 경기도지사가 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사(예타) 최종 결정을 앞두고 세종시를 방문해 사업의 정책적 필요성을 강조했다.

25일 경기도에 따르면 추 지사는 전날 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정투자평가 분과위원회에 참석해 5분 발언에 나섰다. 분과위는 예타 통과 여부를 결정하기 전 연구진과 전문가들이 사업의 정책성 등을 심의하는 막바지 절차다.

추미애 경기도지사(왼쪽)가 지난 24일 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 우상호 강원도지사(오른쪽)와 대화하고 있다. 경기도 제공

추 지사는 “포천과 철원은 지난 70여년간 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내한 지역”이라며 “오랜 규제로 발전이 제한된 경기북부 접경지역을 현재의 경제적 수요만으로 판단해선 안 된다”고 밝혔다. 이어 “국가안보를 위해 희생을 감수해 달라고 해놓고 정작 필요한 투자를 경제성 부족으로 미룬다면 주민들의 상실감은 커질 수밖에 없다”며 교통망 확충 시 기업 유치와 관광 활성화 등을 뒷받침하겠다고 덧붙였다.

포천~철원 고속도로는 고속국도 제29호선 세종~포천 고속도로를 강원 철원까지 연장하는 사업이다. 포천 신북나들목(IC)에서 철원 신철원 일원까지 24㎞ 구간에 왕복 4차로를 신설하며, 총사업비 1조3305억원은 전액 국비로 추진된다. 경기도와 강원도, 포천시·철원군은 지난 9월 업무협약을 체결하고 예타 통과를 위해 공동 대응하고 있다.

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