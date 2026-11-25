배우 송혜교 공유 이하늬 김설현이 1960년대 속으로 들어갔다.넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(극본 노희경/연출 이윤정)는 25일 파트1의 스틸컷을 공개했다.

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넷플릭스 '천천히 강렬하게'

'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다.

파트1에는 파란만장했던 주인공들의 유년기부터 이들이 다시 만나 새로운 꿈을 꾸게 되기까지, 그 강렬한 여정의 시작점이 담겨 있다. 민자(송혜교 분) 동구(공유 분) 양자(이하늬 분) 민희(김설현 분) 등 주요 인물의 모습이 눈길을 끈다. 1960년대부터 80년대까지 당시 시대상을 표현하는 비주얼을 입고 새롭게 변신했다.

'천천히 강렬하게'는 주로 전편을 한 번에 공개하던 넷플릭스의 기존 방식과 달리 3주에 걸쳐 시청자와 만난다. 12월 11일 1화부터 8화까지 담은 파트1, 12월 18일 9화부터 15화까지 담은 파트2, 12월 25일 16화부터 22화까지 담은 파트3가 공개될 예정이다.

<뉴스1>

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