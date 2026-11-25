중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 불륜 스캔들로 퇴진했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 하루만에 전사 회의를 열고 “끔찍한 실수를 저질렀다”며 전 직원 앞에서 사과했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 이사회에 압력을 행사해 자신이 복귀하게 됐다는 세간의 보도를 부인했다.

24일(현지시간) 블룸버그통신, 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 황 CEO가 한 시간 동안 진행된 회의에서 “아내에게 성실하지 못했고, 아이들에게 상처를 줬으며, 여러분 모두에게도 상처를 줬다”면서 이같이 밝혔다. 그는 매일 1시간 30분씩 심리 치료를 받고 있다고도 밝혔다.

사진=로이터연합뉴스

황 CEO는 자신이 직접 작성한 회사 행동 강령을 위반했다면서 “용납할 수 없는 일”이라고 자책했다. 그러면서 30년 전 공동 창업했던 회사를 다시 이끌 기회를 얻게 돼 감사하다고 말했다. NYT는 “회의는 침울한 분위기로 시작했지만, 결국 불만을 토로하는 격렬한 분위기로 바뀌었다”고 회의 상황을 묘사했다.

황 CEO는 이 자리에서 트럼프 대통령이 엔비디아 이사회에 압력을 가해 자신을 복직시킨 것이 아니라고 주장했다. 그는 “(자신이) 법 위에 군림하는 업계 거물이거나, 행동 강령 위에 있는 존재라서 복귀한 것이 아니다”라면서 “(이사회가) 전반적인 상황을 평가하고 사실을 수집했으며, 결과 국가 안보에 위협이 되지 않는다는 확신을 얻었기 때문(에 복귀한 것)”이라고 말했다.

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트럼프 대통령에 대해서는 “우리 회사를 좋아하고, 자랑스러워 한다”면서 “트럼프 대통령은 나의 대통령이고, 나는 우리 대통령과 우리 나라가 성공할 수 있도록 헌신할 것”이라고 말했다. 다만 그는 엔비디아는 비정치적인 회사이며, 차기 대통령이 누구든 똑같이 할 것이라고 설명했다.

엔비디아에 별도의 승계 계획도 필요하지 않다고 강조했다. 그는 “유능한 리더들이 조직의 각 부문을 이끄는 독특한 비즈니스 모델을 운영하고 있다”며 약 60명에 달하는 핵심 임원이 자신에게 직접 보고하는 의사결정 구조를 자랑스럽게 여긴다고 말했다. 그러면서 “다른 임원이 더 중요하다는 것을 의미하게 되기 때문에, 승계 계획을 믿지 않는다”면서 “60명 중 누구든 자신의 후임이 될 수 있다”고 덧붙였다.

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