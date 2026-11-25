국민연금 수급개시연령이 현행 65세에서 68세로 늦춰질 수 있다는 내용이 온라인에서 확산하자 정은경 보건복지부 장관이 “사실이 아니다”라며 직접 해명에 나섰다.

정은경 보건복지부 장관이 20일 제주특별자치도청에서 제주특별자치도 관계자, 일차의료 전문가 및 시범사업 참여 의료기관 등과 현장 간담회를 갖고 있다. 뉴시스

정 장관은 25일 사회관계망서비스(SNS)에 ‘국민연금 수급개시연령을 68세로 연장한다는 내용은 사실이 아닙니다’라는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.

정 장관은 “최근 온라인에서 국민연금 수급개시연령을 68세로 연장한다는 내용이 확산하고 있다”며 “정부는 현재 국민연금 수급개시연령 조정을 검토하고 있지 않다"고 강조했다. 이어 "국민연금을 68세부터 받게 된다는 것은 사실이 아니다”라고 덧붙였다.

이번 논란은 저출생·고령화로 국민연금 재정의 지속 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데 수급개시연령을 늦춰야 한다는 주장이 제기되면서 불거졌다.

실제 지난 9월 국회에서 열린 정책토론회에서는 국민연금 수급개시연령을 2046년까지 단계적으로 68세로 높이는 방안이 전문가 제안으로 제시됐다. 다만 이는 연금개혁과 관련한 여러 정책 대안 가운데 하나로, 정부가 확정하거나 추진하는 정책은 아니다.

현행 국민연금 수급개시연령은 출생연도에 따라 단계적으로 높아지고 있다. 1961~1964년생은 63세부터 노령연금을 받을 수 있으며, 1965~1968년생은 64세, 1969년 이후 출생자는 65세부터 수령할 수 있다.

국민연금 가입기간이 최소 10년(120개월) 이상이면 출생연도에 따른 수급개시연령부터 매월 노령연금을 받을 수 있다.

정 장관은 “부정확한 정보가 확산하지 않도록 주의를 기울여 달라”고 당부했다.

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