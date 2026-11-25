“공공조달은 중소·혁신기업의 새로운 수출 성장동력이 되고 있습니다. 공공조달이 연간 수출 1조 달러 시대를 넘는 발판이 되도록 하겠습니다.”

백승보 조달청장은 25일 세계일보와의 인터뷰에서 “우리나라의 첫 수출 1조 달러 달성은 한국 기업들이 세계시장에서 쌓아온 기술력·경쟁력, 끊임없는 도전이 만들어낸 성과”라며 “조달청은 앞으로 해외 조달시장과의 접점을 넓히고 국내 중소·혁신기업의 수출 기회를 확대해 국가 수출 성장세를 뒷받침하겠다”고 강조했다.

백승보 조달청장이 세계일보와의 인터뷰에서 공공조달 역할을 확대해 해외 조달시장과의 접점을 넓히고 국내 중소·혁신기업의 수출 기회를 확대해 국가 수출 성장세를 뒷받침하겠다고 강조하고 있다. 조달청 제공

공공조달은 정부의 구매력을 활용해 국내 기업의 기술력을 검증하고 해외시장 진출과 수출 계약으로 연결하는 가교 역할을 하고 있다. 상품 검증에 신뢰성이 얹혀지면서 공공조달의 역할은 확대되고 있다.

글로벌 통상 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 수출시장의 다변화와 중소기업의 해외 진출 확대는 지속가능한 성장을 위한 핵심 과제이다.

조달청은 이날부터 26일까지 이틀간 서울에서 ‘2026 글로벌 공공조달 수출상담회(GPPM)’를 열어 국내 기업의 해외조달시장 진출 기회를 제공한다. 상담회에는 지난해보다 16% 늘어난 국내기업 378개사가 참여한다. 역대 최대 규모이다.

백 청장은 “올해 상담회는 다자개발은행(MDB) 프로젝트 플라자와 연계해 국제기구 및 해외 발주기관과의 협력을 강화했다”고 말했다.

유엔개발계획(UNDP), 유엔난민기구(UNHCR), 국제이주기구(IOM) 등 주요 국제기구도 참여한다. 국내 기업은 기관별 구매 수요와 입찰 요건, 조달 절차 등 해외시장 진출에 필요한 실질적인 정보를 얻을 수 있을 것으로 전망된다.

상담회가 일회성 교류에 그치지 않고 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 후속지원도 강화할 방침이다.

백 청장은 “해외 구매자와의 만남이 실제 계약과 지속적인 거래로 이어지는 것이 무엇보다 중요하다”며 “기업들이 해외시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 상담 이후 계약과 납품까지 실질적인 성과 중심의 지원을 강화하겠다”고 말했다. 그는 이어 “우수한 기술력과 제품 경쟁력을 갖추고도 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 중소·혁신기업이 많았는데 이번 상담회가 실질적인 성과를 낼 수 있는 밑거름이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

백승보 조달청장과 국제무역센터(ITC) 사무총장 등이 지난 6월 양자회의를 갖고 국내 기업의 해외 진출 지원과 글로벌 공공조달 협력 확대방안을 논의하고 있다. 조달청 제공

조달청은 해외 바이어의 국내 기업 현장 방문과 후속 협의하고 상담 결과가 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 지속적으로 관리에 나선다.

다양한 수출 지원 정책도 펼치고 있다.

2013년 도입된 G-PASS 제도는 기술력을 갖춘 기업을 발굴해 해외 구매자 매칭, 시장개척단 참여, 수출 역량 강화 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 현재까지 누적 1493개사가 G-PASS 기업으로 지정, 세계시장을 무대로 경쟁력과 기술력을 선보이고 있다.

우수한 국내 혁신제품이 해외 현장에서 직접 성능과 품질을 검증받을 수 있도록 지원하는 혁신제품 수출선도형 시범구매 사업도 구체적인 성과를 거두고 있다.

2023년부터 추진 중인 이 사업은 기업 입장에선 해외시장 진출의 가장 큰 장벽 중 하나인 현지 사용 실적과 제품 신뢰도를 확보할 수 있다. 검증된 실적은 후속 구매와 수출 계약으로 이어져 기업들에 도움이 되고 있다는 전언이다.

실제 해외실증 참여기업의 연간 수출액은 평균 208% 증가했고 실증 대상 국가는 3배, 실증 제품은 4배 이상 증가하는 등 사업 규모와 성과도 점차 확대되고 있다.

백 청장은 “해외실증은 단순히 우리 제품을 해외에 소개하는 것을 넘어 현지에서 기술력을 검증받고 새로운 수출 기회를 만드는 과정”이라며 “실증 성과가 후속 수출로 연결되도록 인증과 통관·유지보수 등 기업에 필요한 지원을 강화하고 있다”고 말했다.

인공지능(AI)과 로봇, 바이오 등 미래 성장산업 분야도 적극 지원할 계획이다.

백 청장은 “AI와 로봇 등에서 우수한 기술을 보유한 혁신기업들이 새로운 수출 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 확대하고 국제기구와 해외 공공조달시장 등 새로운 시장 개척에 조달청이 앞장서겠다”고 말했다.

그러면서 “한국 기업의 우수한 기술과 제품이 세계 각국의 조달시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 적극 지원하고 대한민국의 지속적인 수출 성장을 뒷받침하겠다”고 역설했다.

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