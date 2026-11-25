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장기요양 돌봄을 받는 노인 10명 중 7명 가까이가 집에서 생을 마치길 바라지만 실제로 집에서 임종을 맞는 비율은 14.7%에 그치는 것으로 나타났다.

이런 결과에 생애 마지막을 어디서 보낼지 미리 묻고, 임종이 다가오면 밤과 휴일에도 의료와 돌봄이 집으로 찾아가야 한다는 연구진 제안이 나왔다.

25일 국민건강보험공단과 보건복지부 등에 따르면 김세진 한국보건사회연구원 연구위원은 전날인 24일 서울 중구 세브란스빌딩에서 열린 건보공단 ‘2026년 장기요양 정책포럼’에서 ‘원하는 장소에서의 임종을 위한 지원체계 구축 방안’을 발표했다.

김 연구위원은 지난 3월부터 복지부 의뢰로 재가 생애말기 지원체계를 연구해 온 연구 책임자다.

정부는 이 연구를 토대로 내년 하반기 장기요양 수급자부터 재택임종 지원 시범사업을 추진한다.

◆ ‘집에서’ 바라지만 10명 중 7명은 병원에서

국회입법조사처가 지난해 11월 펴낸 자택임종 활성화 방안 보고서는 국민건강보험공단 건강보험연구원 분석을 인용해 2023년 기준 장기요양 돌봄수급 노인의 67.5%가 임종 장소로 자택을 원했다고 밝혔다. 하지만 실제 자택 임종은 14.7%였고, 의료기관 임종은 72.9%에 달했다.

전체 사망자로 넓혀도 사정은 비슷하다. 같은 보고서가 통계청 사망원인통계(2020∼2023년)를 살펴본 결과 주택에서 숨진 사람은 전체 사망자의 15.5∼16.5%였지만 의료기관 사망은 74.8∼75.6%였다.

생의 마지막을 맞는 사람의 나이도 빠르게 높아지고 있다. 국가데이터처 ‘2025년 사망원인통계’에 따르면 지난해 사망자 36만2968명 가운데 80세 이상은 54.7%로, 10년 전(40.8%)보다 13.9%포인트 늘었다.

김 연구위원에 따르면 장기요양 등급 인정자도 2010년 27만명에서 올해 3월 125만명으로 약 4.6배가 됐다.

의료비는 생의 끝에 몰린다. 김 연구위원 분석에서 사망 전 1년 동안 쓰는 급여비의 42.4%가 마지막 3개월에 집중됐다.

다만 집에서 임종하면 사회적 비용도 줄어든다고 보기는 어렵다는 게 김 연구위원의 설명이다.

집에서도 통증을 다스릴 의료진과 곁을 살필 사람이 있어야 하고, 공적 지원이 닿지 않는 시간은 가족이 떠안게 된다는 것이다.

그는 “의료비가 결국에는 돌봄 비용으로 올 수밖에 없는 부분들이 있다”고 말했다.

국회입법조사처는 현재 가정형 호스피스 외에는 임종 돌봄을 지원하는 제도가 미비하다고 지적했다.

가정형 호스피스는 암·후천성면역결핍증·만성 폐쇄성 호흡기질환·만성 간경화·만성호흡부전의 말기 환자로 대상이 정해져 있고, 지난해 9월 기준 40개 의료기관에서 2042명이 이용했다.

◆ 마지막 1년은 ‘의논’, 마지막 4주는 ‘집중’

연구진은 지원이 필요한 시기를 둘로 나눴다. 생애말기는 대략 사망 전 1년으로, 남은 시간에 어떤 치료와 돌봄을 받을지 환자와 가족이 의논하고 준비하는 기간이다.

임종기는 사망이 며칠에서 몇 주 앞으로 다가와 의료진 방문을 늘리고 증상 변화에 바로 대응해야 하는 시기다.

임종기 집중 지원 기간으로는 약 4주를 제시했다. 환자 상태가 잠시 나아질 수 있다는 점 등을 고려한 기간이다. 숨진 뒤 가족이 절차를 밟고 이별을 정리하는 과정도 지원 범위에 넣었다.

준비 단계의 중심에는 ‘사전돌봄계획’(ACP)이 있다. 연구진은 장기요양 급여를 처음 이용할 때 환자와 가족에게 이를 안내하자고 제안했다.

사전연명의료의향서가 연명의료를 받을지에 대한 뜻을 남기는 문서라면, 사전돌봄계획은 어디서 누구에게 돌봄을 받을지, 상태가 나빠지면 어떻게 할지까지 함께 정해 두는 과정이다.

사전연명의료의향서는 2018년 2월 제도 시행 이후 지난해 말까지 누적 320만1958건이 등록됐다. 다만 지난해 연명의료 중단 등 결정 가운데 환자 본인의 의사가 확인된 비율은 52.2%였다.

연구진은 병원 이송 여부를 두고 가족 사이 의견이 갈릴 수 있는 만큼 당사자가 어떤 선택을 했는지 확인하는 절차가 필요하다고 봤다. 재택의료센터가 환자의 사전연명의료의향서를 조회할 수 있게 하자는 방안도 내놨다.

◆ 임종 앞두면 밤·휴일에도 집으로

임종기에 들어서면 방문 일정과 횟수를 환자 상태에 맞춰 바꿔야 한다는 게 연구진 구상이다. 재택의료센터가 임종기에 들어섰는지 판단해 진료계획을 세우고, 방문요양기관은 하루 여러 차례 또는 밤과 휴일에도 찾아가 돌봄을 늘리는 방식이다.

김 연구위원은 “임종기에 있어서의 의료와 돌봄은 반드시 함께 가야 되는 부분”이라며 재택의료센터와 방문요양기관이 한 환자의 돌봄계획을 공유해야 한다고 강조했다.

◆ 숨진 뒤 ‘누구에게 연락하나’ 혼란도

집에서 임종을 준비했더라도 막상 환자가 숨지면 가족은 누구에게 연락하고 사망진단서를 어떻게 받아야 할지 몰라 당황하기 쉽다.

국회입법조사처도 자택에서 숨지면 사망진단서 발급부터 어렵고, 사인을 가리는 검안과 경찰 조사 과정에서 유족이 겪는 심리적 부담과 절차적 불편이 크다고 지적했다.

김 연구위원은 재택의료진이 가족에게 연락처와 사망 확인 절차를 미리 알려 주는 일부터 시작할 수 있다고 봤다. 생전 진료기록을 바탕으로 예견된 사망을 미리 등록해 두는 해외 사례는 관련 법과 행정절차를 함께 살펴야 하는 장기 과제로 남겼다.

연구진은 집에서 지내는 장기요양 수급자부터 시범사업을 시작해 시설 입소자, 장기요양 비수급자로 대상을 넓히자고 제안했다. 김 연구위원은 “궁극적으로 누구든 임종기 대상자는 자격에 상관없이 임종기 서비스를 받을 수 있는 체계를 마련해야 한다”고 말했다.

한편 복지부는 지난달 2일 연 토론회에서 의료·요양·돌봄 서비스 공급 체계가 갖춰진 지역의 장기요양 수급자부터 시범사업을 시작하겠다고 밝혔다.

또 개별 병·의원이 밤낮으로 인력을 대기시키기 어려운 만큼 가칭 ‘거점 재택의료센터’를 운영하는 방안도 검토하고 있다. 의료 필요도와 요양 필요도를 함께 평가해 서비스를 나누는 통합판정체계 도입도 추진한다.

재택의료센터 자체도 늘어난다. 복지부는 지난달 30일 제5차 장기요양위원회에서 올해 8월 463곳이던 장기요양 재택의료센터를 내년 500곳으로 늘리고, 24시간 대응 기능을 강화한 거점 재택의료센터를 지정하는 내용의 2027년도 제도개선 과제를 의결했다.

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