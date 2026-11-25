더불어민주당은 25일 이용철 법무부 장관 후보자를 향해 “새 형사사법체계를 안착시킬 적임자임이 확인됐다”고 평가했다.

이주희 원내대변인은 이날 오전 서면브리핑에서 “이 후보자는 어제 청문회에서 국민의힘도 장관직 수행에 결격사유가 될 만한 큰 문제는 없다고 인정했다”며 이같이 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이어 “참여정부에서 검찰·사법개혁에 참여한 이 후보자는 공정한 기소와 범죄 피해자 보호를 법무행정의 과제로 제시했다”며 “특히 이 후보자는 YMCA와 경제정의실천시민연합, 민주사회를위한변호사모임 활동을 통해 소비자보호·경제정의 실현·인권보호를 위한 법 개정, 소송 구조, 법률 상담 등 사회적 약자보호에 힘써 왔다”고 주장했다.

그러면서 “공소취소 지휘에 대해 후보자는 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권은 행사하지 않겠다고 밝혔다”며 “검찰권 남용 의혹에 대해 후보자의 원칙은 분명했다. 사실관계부터 밝히고 법과 원칙에 따라 처리해야 한다는 것”이라고 설명했다.

이 원내대변인은 “이 후보자가 근로기준법 위반과 변호사 휴업 신고 누락에 대해서도 겸허히 사과했다”면서 “법무행정을 맡게 된다면 청문회에서 나온 지적을 새겨 스스로에게 더욱 엄격한 기준을 적용하겠다고도 답변했다”고 엄호했다.

그는 “국민의힘의 무리한 먼지털이식 공세는 후보자의 흔들림 없는 소신과 확고한 원칙을 더욱 부각하는 역설만 낳았을 뿐”이라며 “국회 법제사법위원회는 법무부 장관 공백을 하루빨리 메울 수 있도록 이 후보자의 인사청문경과보고서를 채택해야 한다”고 강조했다.

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