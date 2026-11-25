지난 19일 중국 선전(深圳)에서 열린 초유의 미·중·러 3국 정상회의 후 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 짤막한 4개 항목의 ‘평화 선언’을 공동으로 발표했다. 여기에는 유엔 산하 국제형사재판소(ICC)를 겨냥해 ‘관할권 남용을 반대한다’는 강력한 경고 메시지가 포함됐다. 이미 미국 행정부가 부과한 각종 제재에 직면한 ICC를 이끄는 아카네 도모코(赤根智子·70) 소장으로선 어깨가 더욱 무거워졌다.

24일 일본 도쿄 총리 관저를 방문한 아카네 도모코 ICC 소장(왼쪽)이 다카이치 사나에 총리와 악수하며 기념 촬영을 하고 있다. 이날 다카이치 총리는 일본 정부가 내야 할 2027년분 ICC 분담금 전액을 올해 안에 지급하기로 결정했다. AFP연합뉴스

평소 ICC가 소재한 네덜란드 헤이그에 머무는 아카네 소장이 24일 모처럼 모국인 일본을 방문해 다카이치 사나에(高市早苗) 총리와 만났다. 다카이치 총리는 아카네 소장과의 면담 후 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “우리나라는 ICC를 일관되게 지지하고 있으며, 앞으로도 지지할 것”이라고 다짐했다. 이어 “이러한 입장을 제가 다시 한 번 전한다”고 덧붙여 결코 빈말이 아님을 강조했다.

ICC는 우크라이나를 침공한 러시아의 푸틴, 가자 지구에서 팔레스타인 민간인 다수를 살해한 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리 등에 대해 ‘전쟁 범죄’ 혐의로 체포영장을 발부한 뒤 국제사회에서 곤경에 처했다. 러시아 검찰은 영장 심사에 관여한 아카네 소장을 직권남용 혐의로 자국 법원에 기소했다. 유죄 선고가 내려진 직후 러시아 정부는 외교 경로를 통해 일본과 네덜란드에 아카네 소장의 신병 인도를 요청한 상태다.

미국은 맹방인 이스라엘의 네타냐후에 대한 ICC 조치에 반발해 아카네 소장 등 몇몇 재판관에 ‘입국 금지’ 등 제재를 부과했다. 최근에는 ICC와 미국 내 기업, 개인, 금융기관 간의 달러화(貨) 거래를 금지하는 고강도 제재 카드를 꺼내들기도 했다. 트럼프와 그의 핵심 측근인 마코 루비오 국무부 장관은 “ICC가 국가 주권도, 관할권도 무시한 채 외국 정상이나 시민들을 체포·수사·기소하려 한다”고 비난하며 ‘ICC 해체’를 공언했다.

지금 ICC에게 가장 필요한 것은 재판소 운영에 필요한 재원을 시급히 마련하는 일이다. 미국이 부과한 제재가 정식으로 발효해 ICC의 금융 거래가 제한을 받거나 아예 차단되면 회원국들이 납부하는 분담금조차 ICC에 제대로 송금되지 않을 수 있다. 그 경우 재판소 직원들한테 월급도 주지 못하고 파행을 겪다가 결국 문을 닫을 수도 있다.

지난 19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 3국 정상회의 시작에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령이 기념 촬영을 하고 있다. 세 정상은 회의 후 공동 성명에서 ICC를 겨냥해 “관할권 남용에 반대한다”는 강력한 경고 메시지를 보냈다. AFP연합뉴스

이날 아카네 소장은 다카이치 총리에게 “ICC와 관련된 현 상황을 고려해 2027년분 ICC 분담금을 조속히 납부해 달라”고 간청한 것으로 전해졌다. 다카이치 총리는 “내 지시에 따라 정부 전체가 진지하게 검토한 결과 ICC 최대 재정 공여국으로서 일본의 2027년분 ICC 분담금 전액을 연내에 지급하기로 결정했다”고 밝혔다. 그러면서 “ICC가 법치주의를 실현하고 본래의 역할과 기능을 다할 수 있도록 일본 정부가 힘 있게 지원하겠다”고 아카네 소장에게 힘을 실어줬다.

1956년 일본 아이치(愛知)현에서 태어난 아카네 소장은 도쿄대 법학부를 졸업하고 사법시험에 합격해 1982년 검사로 임용됐다. 각급 검찰청에서 범죄 수사 및 재판 공소 유지 등과 관련해 풍부한 경험을 쌓고 검사정(우리 지방공소청장 해당)으로 진급했다. 검찰을 떠난 뒤로는 나고야대, 주쿄대 등에서 형사법을 강의했다. 2018년 일본 등 아시아·태평양 지역 국가들을 대표해 임기 9년의 ICC 재판관으로 뽑혔고, 2024년 3월부터 소장직을 맡고 있다.

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