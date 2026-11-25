배우 임지연(36)과 이도현(31·본명 임동현)이 공개 열애 끝에 결별했다.

이도현 소속사 YH엔터테인먼트 관계자는 24일 “두 사람이 최근 결별했다”며 “서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다”고 밝혔다.

임지연 소속사 아티스트컴퍼니 역시 결별 사실을 인정했다. 소속사 측은 “서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다”면서도 “배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해 주기 어렵다”고 전했다.

두 사람은 2022년 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’에 함께 출연하며 처음 인연을 맺었다. 극 중에서는 서로 다른 인물로 호흡을 맞췄지만, 작품을 계기로 가까워지면서 연인으로 발전했다.

이후 2023년 4월 열애설이 불거지자 양측은 교제 사실을 공식 인정했다. 5살 나이 차이를 극복한 배우 커플의 탄생에 대중의 관심이 쏠렸으며, 두 사람은 공개 연애 기간 각종 인터뷰와 공식 석상에서 서로를 향한 애정을 드러내기도 했다.

특히 ‘더 글로리’를 통해 만난 두 사람이 실제 연인으로 발전했다는 점에서 많은 화제를 모았다. 작품 종영 이후에도 꾸준히 관심을 받아온 커플이었던 만큼 이번 결별 소식에 아쉬움이 이어지고 있다.

임지연은 2011년 영화 ‘재난영화’로 데뷔했다. 이후 영화 ‘인간중독’, ‘간신’을 비롯해 드라마 ‘마당이 있는 집’, ‘옥씨부인전’ 등에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혔다. ‘더 글로리’에서 박연진 역을 맡아 강렬한 인상을 남기며 대중적인 인지도를 높였고, 올해 6월 종영한 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’에서도 활약했다.

이도현은 2017년 tvN 드라마 ‘슬기로운 감빵생활’로 데뷔한 뒤 ‘호텔 델루나’, ‘18 어게인’, ‘스위트홈’ 시리즈, ‘오월의 청춘’ 등에 출연하며 차세대 배우로 자리매김했다. 영화 ‘파묘’를 통해 스크린에서도 존재감을 드러냈으며, 군 복무를 마친 뒤 본격적인 활동을 이어가고 있다.

현재 이도현은 넷플릭스 시리즈 ‘그랜드 갤럭시 호텔’ 공개를 앞두고 있다.

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