사생활 논란으로 경영 일선에서 물러났다가 복귀한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 전 직원 앞에서 자신의 처신을 사과했다. 그는 아내와 나눈 대화가 인생에서 두 번째로 힘든 순간이었다고 털어놓으며 매일 1시간 반씩 심리상담을 받고 있다고 밝혔다.

24일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC 방송 등에 따르면 황 CEO는 이날 미국 캘리포니아주 샌타클래라 엔비디아 본사에서 복귀 후 첫 전사회의를 열고 최근 불거진 사생활 논란과 사임 사태에 대해 사과했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 23일 미국 캘리포니아 산타클라라의 엔비디아 본사에 복귀해 직원들의 박수에 화답하고 있다. 엔비디아 엑스(X) 캡처

황 CEO는 직원들 앞에서 “매우 심각한 개인적 실수를 저질렀다”며 “이번 회의는 지금까지 진행한 회사 회의 가운데 가장 힘들고, 내 인생에서 두 번째로 힘든 회의”라고 말했다. 이어 “가장 힘들었던 대화는 아내와 나눈 것이었다”고 털어놨다.

그는 “가족에게 상처를 줬고, 아내에게 상처를 줬다. 여러분 모두에게 상처를 줬다”며 고개를 숙였다. 자신의 심리 상태를 돌보기 위해 매일 상담을 받고 있다는 사실도 공개했다. 황 CEO는 “매일 1시간 반씩 심리상담을 받는 것이 큰 도움이 되고 있다”고 말했다.

이날 회의는 별도의 질의응답 없이 황 CEO가 직접 사과와 향후 경영 방침을 설명하는 방식으로 진행됐다. 그는 조직 내부의 소통을 강화하기 위해 앞으로 직원들과 매달 정기적인 피드백 세션을 갖겠다고 약속했다.

경영권 승계 문제에 대해서는 기존의 수평적 조직 구조를 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 황 CEO는 엔비디아가 일반적인 기업처럼 별도의 승계 계획을 마련할 필요는 없다며 여러 유능한 리더가 각 사업 부문을 이끌고 있다고 설명했다. 그는 “승계 계획이 오히려 불필요한 위계질서를 만들어낼 것”이라고 말했다.

자신의 경영 복귀를 둘러싼 해석에 대해서도 입을 열었다. 황 CEO는 “내가 법 위에 군림하는 ‘기술업계 거물(테크 브로)’이어서도, 정부 최고위층이 원해서도 아니다”며 이사회가 사실관계를 검토한 결과 국가안보에 위협이 없다고 판단했기 때문이라고 설명했다.

지난 10월8일 미국 워싱턴 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여한 뒤 함께 서 있다. 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 23일 미국 캘리포니아 산타클라라의 엔비디아 본사에 복귀해 직원들의 박수에 화답하고 있다. 엔비디아 엑스(X) 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령과의 관계에 대해서는 “트럼프 대통령은 엔비디아를 매우 좋아한다”며 “그는 나의 대통령이며, 나는 우리 대통령과 우리 국가를 성공으로 이끄는 데 기여하고자 한다”고 말했다. 그러면서 “엔비디아는 비정치적이며 다음 대통령이 누가 되든 똑같이 할 것”이라고 덧붙였다.

황 CEO는 사생활 논란이 불거진 지난 12일 사임했으나 이사회가 전날 복귀를 의결하면서 경영 일선에 돌아왔다. 황 CEO가 자리를 비운 동안 임시 CEO 역할을 맡았던 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)도 지난 18일 전사회의를 열고 조직 수습에 나선 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지