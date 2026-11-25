유튜브 채널 ‘돌돌하’ 화면 캡처

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥3’ 출신 농구선수 이관희와 인플루언서 유시은이 이른바 ‘민폐 하객’ 논란에 결국 사과했다.

이관희와 유시은은 24일 각자의 SNS를 통해 공동 입장문을 공개했다. 두 사람은 “이번 일로 인해 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.

이어 “결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 저희가 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다”며 “저희의 의도와는 별개로 결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점에 대해 진심으로 반성하고 사과한다”고 밝혔다.

이번 논란은 ‘솔로지옥3’에 함께 출연했던 인플루언서 윤하정이 자신의 결혼식에서 벌어진 황당한 일을 공개하면서 불거졌다.

윤하정은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 ‘돌돌하’에 공개한 영상에서 결혼식 당시를 떠올리며 “제 결혼식을 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다”고 폭로했다.

그는 “결혼식장에 와서 주례대 앞에 서고 결혼식 상황극을 했다더라”며 “신랑 신부가 결혼하기도 전에 버진로드를 걸어 다니고, 본인들이 결혼하는 것처럼 서서 놀고 있었다고 들었다”고 말했다.

특히 혼인서약서를 꺼내 들춰봤다는 이야기도 전해 들었다고 밝혀 파장이 일었다. 당시 윤하정은 해당 커플의 실명을 직접 언급하지 않았지만, 과거 유시은이 자신의 유튜브 채널에 공개했던 결혼식장 브이로그가 재조명되면서 이관희와 유시은이 당사자로 지목됐다.

해당 영상에는 두 사람이 결혼식장에서 행진곡을 부르며 버진로드를 걷고, 주례대 앞에서 상황극을 하거나 춤을 추는 모습 등이 담겼다. 영상은 이후 삭제됐다.

논란이 커지자 두 사람은 당시 상황에 대한 경위도 설명했다. 이들은 “지난 11월 9일 당사자로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받았으며, 이에 응하지 않을 경우 본인의 방식대로 대응하겠다는 연락을 받았다”며 “당시 잘못을 인정하고 각자 장문의 메시지를 통해 진심으로 사과의 뜻을 전했다. 영상 삭제 요청에도 즉시 응한 뒤 대화를 마무리했다”고 밝혔다.

다만 윤하정이 언급한 내용 중 일부는 사실과 다르다고 선을 그었다. 두 사람은 “버진로드를 걸었던 행동에 대해서는 변명의 여지 없이 저희의 잘못을 인정한다”면서도 “혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 일절 하지 않았다”고 강조했다.

또한 결혼식 참석 과정에 대해서도 해명했다. 당사자가 직접 청첩장을 전달하고 싶다는 연락을 해왔으며, 일정 조율이 쉽지 않은 상황에서도 모바일 청첩장만 받는 것이 미안해 기존 일정을 조정해 청첩장 모임에 참석했다는 설명이다. 결혼식 당일에도 경기 일정이 있었지만 두 사람의 결혼을 축하하기 위해 참석했다고 덧붙였다.

두 사람은 “이러한 사실이나 앞서 사과를 전했다는 사실로 저희의 잘못을 가볍게 여기거나 정당화하려는 마음은 전혀 없다”며 “다만 저희가 실제로 하지 않은 행동까지 오해로 이어지는 부분에 대해서는 조심스럽게 바로잡고 싶었다”고 전했다.

아울러 “이번 일을 계기로 스스로를 깊이 돌아보고, 앞으로는 작은 말과 행동에도 더욱 신중하며 상대방의 입장을 먼저 생각하고 배려할 수 있도록 노력하겠다”며 “더 이상의 추가적인 대응이나 언급은 하지 않겠다”고 밝혔다. 윤하정을 향한 비난이나 악성 댓글이 이어지지 않기를 바란다는 당부도 덧붙였다.

한편 이관희와 유시은, 윤하정은 모두 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥3’에 출연해 얼굴을 알렸다. 이관희와 유시은은 방송 이후 인연을 이어오다 지난 7월 열애 사실을 공개했으며, SNS와 유튜브 등을 통해 연인으로서의 일상을 공유하고 있다. 윤하정은 지난달 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.

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