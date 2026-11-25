사진=세계일보 자료사진, 김새롬 SNS

방송인 김새롬(39)이 재혼 소식을 직접 전하며 새로운 인생의 출발을 알렸다.

김새롬은 24일 자신의 SNS를 통해 “2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼다”고 밝혔다. 이어 “오래도록 마음과 몸 건강히 사랑하겠다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 야외에서 프러포즈를 받는 김새롬의 모습이 담겼다. 한 남성이 한쪽 무릎을 꿇고 반지를 건네고 있으며, 김새롬은 꽃다발을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 새로운 인연과 부부의 연을 맺게 된 사실을 직접 알리며 기쁜 마음을 드러낸 것.

앞서 김새롬은 방송을 통해 꾸준히 재혼에 대한 의지를 밝혀왔다. 지난 9월 MBC ‘라디오스타’에 출연한 그는 “재혼 생각은 늘 있었다. 단 한 번도 두 번째 결혼을 하지 않아야겠다는 생각을 해본 적이 없다. 항상 열려 있다”고 말했다.

자녀 계획에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 당시 김새롬은 “연애를 쉰 적도 없고 아기도 생각하고 있다”며 “어릴 때부터 다자녀를 낳고 싶었다. 네 명까지도 낳고 싶다는 생각이 있었다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

최근에는 결혼을 암시하는 발언으로 관심을 모으기도 했다. 지난달 29일 자신의 유튜브 채널에서 빈티지 미니 드레스를 공개하며 “사실 이건 결혼식 때 입으려고 준비했다”고 밝힌 것. 당시에는 구체적인 결혼 계획이나 상대에 대해 언급하지 않았지만, 이번 재혼 발표로 해당 발언 역시 다시 주목받고 있다.

김새롬은 2004년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 다양한 예능 프로그램에서 MC와 패널로 활약하며 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 사랑받았다.

그는 2015년 셰프 이찬오와 결혼했으나 2017년 이혼했다. 이후 여러 방송에서 자신의 결혼과 이혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놓으며 새로운 사랑과 재혼에 대한 가능성을 열어뒀다.

재혼 소식을 직접 알리며 인생 2막을 시작한 김새롬에게 축하와 응원이 이어지고 있다.

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