유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 화면 캡처

배우 한그루가 황당한 소변 테러 피해를 고백하며 불쾌한 심경을 드러냈다.

한그루는 지난 24일 자신의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’에 공개된 영상에서 최근 겪은 일을 털어놨다. 이날 영상은 ‘저희 집 인테리어 좀 맡아주실 분?’이라는 제목으로 공개됐다.

영상에서 한그루는 집을 찾은 제작진에게 “요즘 사건, 사고가 많다. 누가 지금 우리 아파트에서 소변 테러를 했다”고 말했다.

이어 “내 차 앞에다가 쉬를 했더라”며 황당함을 감추지 못했다. 예상치 못한 피해를 당한 한그루는 “여러분, 그러지 맙시다. 다 큰 성인이 그러면 안 된다”며 성숙한 시민의식을 당부했다.

범인을 확인하기 위해 경비실에도 도움을 요청했지만 상황은 여의치 않았다. 한그루는 “범인을 찾으려고 경비실에 부탁드렸다. 그런데 개인정보 때문에 알려주실 수 없다고 하더라”고 설명했다.

그러면서 “제발 개인지 사람인지만 알려달라고 했다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 황당한 피해 상황 속에서도 범인이 사람인지 동물인지라도 알고 싶었다는 한그루의 반응이 눈길을 끌었다.

한편 한그루는 2015년 결혼해 쌍둥이 남매를 출산했으며, 2022년 이혼했다. 현재 유튜브 채널 등을 통해 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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