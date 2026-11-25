김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 유럽산으로 추정되는 고가의 스키 장비를 착용한 모습이 공개된 것과 관련해 미국 정부가 스키 장비는 대북 반입이 금지된 사치품에 해당한다고 밝혔다.



미국 국무부 대변인은 24일(현지시간) 미국의소리(VOA) 방송의 관련 질의에 "유엔 회원국은 관련 안전보장이사회 결의에 따라 사치품을 북한에 직접 또는 간접적으로 공급하거나 판매·이전하는 것을 막아야 한다"며 "여기에는 스키 장비 같은 여가용 스포츠 장비도 포함된다"고 밝혔다.

스키 타는 김정은 딸 주애. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

유엔 안전보장이사회는 2016년 3월 북한의 4차 핵실험 등에 따라 2016년 3월 '여가용 스포츠 장비'를 사치품으로 분류해 북한 반입을 금지하는 대북제재 결의 2270호를 채택한 바 있다.



앞서 북한 조선중앙통신은 지난 17일 김 위원장의 삼지연시 관광지구 시찰 소식을 전하면서 김주애가 스키를 타는 모습을 공개했다.



김주애가 입은 스키복 상의 로고와 바지의 표식 등을 근거로 프랑스 명품 브랜드 제품이라는 추측이 제기됐다. 스키 밑바닥에는 스위스 브랜드 '스토클리'(Stockli) 로고도 포착됐다.



시찰에 동행한 박정천 중앙군사위 부위원장이 착용한 스키화와 폴은 오스트리아 브랜드 '피셔'(Fischer) 제품으로 추정됐다. 스토클리, 피셔 등 두 업체는 VOA에 북한과 어떠한 사업 관계도 맺고 있지 않다고 밝혔다.



VOA는 제조사의 직접 판매가 아니더라도 제3국 중개인이나 해외 공관, 밀수망 등을 통한 우회 반입은 유엔 대북제재 위반에 해당한다고 지적했다.

<연합>

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