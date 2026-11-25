흡연자 53%·고염식 25%↑…각각 별도 연구서 확인된 수치
40~74세 2년마다 위내시경…검진 권고안 10년 만에 개정
같은 양을 마셔도 자주 나눠 마신 사람이 몰아서 마신 사람보다 위암 위험이 높았다. 50~69세 국내 성인 600만여명을 최대 10년간 추적한 연구 결과다. 술을 가장 많이 마신 집단은 마시지 않은 집단보다 10년 안에 위암이 생길 위험이 43% 높았다.
중앙대·국립암센터·이화여대·연세대·한림대 공동 연구진은 2010~2011년 국가건강검진을 받은 50~69세 600만7469명의 자료를 분석했다.
결과는 지난 8월 22일 국제학술지 유럽역학저널(European Journal of Epidemiology)에 실렸다. 관찰연구다. 연구진은 나이와 흡연 같은 교란변수의 영향을 줄이려고 인과추론 기법인 ‘표적최대우도추정’을 썼다.
◆과음군 위험 43%↑…같은 양이면 ‘자주’가 더 위험
연구진은 하루 알코올 섭취량에 따라 대상자를 비음주·소량·중등도·고음주·과음 5단계로 나눴다. 마시는 양이 많을수록 위암 위험도 단계적으로 올라갔다. 과음군의 위험은 비음주군보다 5년 기준 46%, 10년 기준 43% 높았다.
음주 횟수의 영향은 총 음주량과 별도로 분석했다. 같은 음주량 구간 안에서는 자주 마신 집단의 위험이 몰아 마시는 경향을 보인 집단보다 높았다. 폭음이 안전하다는 근거도 없다. 한 번에 많이 마시면 급성 위염 같은 위 손상이 생길 수 있고, 장기적인 암 위험은 평생 마신 술의 총량에 따라 커진다.
적게 마시는 사람도 안심하기는 이르다. 하루 평균 순수 알코올 0.1~12.4g을 마신 소량 음주군의 10년 위암 위험은 비음주군보다 7% 높았다(상대위험 1.07, 95% 신뢰구간 1.04~1.10). 이 연관성은 남성과 과거·현재 흡연자에서 더 뚜렷했다.
체질량지수와 만성질환, 위암검진 이력까지 추가로 보정하자 연관성은 약해졌다. 남성 소량 음주군의 상대위험은 1.09(1.06~1.12)에서 1.05(1.02~1.06)로, 여성은 1.01(0.97~1.06)에서 1.00(0.98~1.02)으로 낮아졌다. 여성은 두 분석 모두 신뢰구간에 1이 포함됐다. 연구진은 소량 음주 결과를 신중하게 해석해야 한다고 밝혔다.
국내 음주 수준은 여전히 높다. 질병관리청이 9월 30일 발표한 2025년 국민건강영양조사에서 19세 이상 성인의 고위험음주율은 12.6%, 월간폭음률은 35.1%였다.
◆흡연자 53%↑…위 윗부분 암은 2.08배
담배도 위암 위험을 높인다. 2024년 국제학술지 위암(Gastric Cancer)에 실린 메타분석은 전 세계 연구 205건을 종합했다.
현재 흡연자의 위암 위험은 평생 담배를 피우지 않은 사람보다 53% 높았다. 식도와 이어지는 위 윗부분(분문부)의 암만 보면 2.08배였다. 위험은 하루 20개비까지 커지다가 그 이상에서는 비슷한 수준에 머물렀다.
담배를 끊은 사람의 위험은 비흡연자보다 30% 높았다. 현재 흡연자보다는 낮지만 비흡연자 수준까지 내려오지는 않았다. 서로 다른 집단을 비교한 수치여서, 담배를 끊으면 개인의 위험이 53%에서 30%로 곧바로 떨어진다고 해석하기는 어렵다. 흡연 기간이 길수록 위험이 높았고, 금연 뒤 시간이 지날수록 낮아졌다.
2025년 국민건강영양조사에서 19세 이상 궐련 흡연율은 17.0%, 남성은 28.0%였다.
◆고염식 25%↑…중간 정도만 먹어도 20%↑
짜게 먹는 습관도 위험 요인이다. 2021년 국제학술지 프런티어스 인 뉴트리션(Frontiers in Nutrition)에 실린 메타분석은 495만6350명이 참여한 코호트 연구 26건을 종합했다.
소금을 많이 먹는 집단은 적게 먹는 집단보다 위암 관련 위험이 25% 높았고, 중간 정도 먹는 집단도 20% 높았다. 절임식품을 많이 먹는 집단은 28%, 가공육을 많이 먹는 집단은 24% 높았다.
이 분석은 연구마다 염분 섭취량을 나눈 기준이 달랐고, 위암 발생과 사망 자료를 함께 묶어 계산했다. 이 수치를 김치나 젓갈 같은 특정 음식의 위험으로 그대로 옮기기는 어렵다.
한국인은 여전히 짜게 먹는다. 2025년 국민건강영양조사에서 1세 이상 인구의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3043mg으로, 2024년보다 32mg 줄었다. 세계보건기구(WHO) 권고량 2000mg의 약 1.5배다.
식품의약품안전처가 2023년 섭취 자료를 분석했더니 나트륨의 54%가 면·만두류, 김치류, 국·탕류, 볶음류, 찌개·전골류에서 나왔다. 음식별로는 배추김치와 라면이 가장 많았다. 외식 한 끼의 나트륨은 평균 1522mg으로 집밥 한 끼(1031mg)보다 48% 많았다.
국물을 남기고, 김치와 젓갈을 조금 덜 먹고, 라면이나 찌개에 수프와 양념을 덜 넣으면 섭취량을 줄일 수 있다.
◆헬리코박터 제균하면 위험 35%↓…40~74세는 2년마다 내시경
술과 담배를 끊고 싱겁게 먹어도 헬리코박터 파일로리균에 감염돼 있으면 위험이 남는다. 대한상부위장관·헬리코박터학회의 2025년 개정 진료지침에 따르면 국내 인구의 약 절반이 이 균에 감염된 것으로 추정된다. 이 균은 위 점막에 만성 염증을 일으키고, 위암 전 단계로 꼽히는 위축성 위염과 장상피화생이 생기는 데 관여한다.
같은 지침은 무작위 임상시험을 종합한 결과 제균 치료군의 위암 발생 위험이 대조군보다 35% 낮았다고 밝혔다(상대위험 0.65, 95% 신뢰구간 0.48~0.88). 학회는 헬리코박터 파일로리 위염 환자에게 위암 예방을 위한 제균 치료를 제안했다. 치료 여부는 검사 결과와 건강 상태를 보고 의료진과 정하면 된다.
검진 기준도 바뀌었다. 국립암센터와 7개 전문학회는 6월 24일 위암 검진 권고안을 10년 만에 개정했다. 증상이 없는 40~74세 성인은 2년마다 위내시경을 받도록 했다. 위장조영검사는 위내시경을 받을 수 없을 때만 고려한다. 75세 이상은 건강 상태와 기대여명을 따져 의료진과 상의한 뒤 검진 여부를 정한다.
초기 위암은 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많다. 속이 편해도 검진은 제때 받아야 한다. 국가암검진사업은 만 40세 이상 남녀에게 2년마다 위암 검진을 제공한다.
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