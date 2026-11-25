[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다

퇴근 시간이 지나도 직장인들의 하루는 쉽게 끝나지 않는다. 집으로 향하는 대신 스크린골프장에 모여 클럽을 잡고, 함께 온 친구나 직장동료와 웃고 이야기하며 또 다른 시간을 보낸다. 가볍게 즐기는 한 게임으로 시작한 저녁은 어느새 몇 시간이 흐른 뒤에야 끝난다. 스크린골프가 골프 연습을 넘어 퇴근 후 여가와 사교를 즐기는 일상의 공간으로 변하고 있다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

25일 대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’에 따르면 실내스크린 이용자 1501명 가운데 주 활동 시간대가 평일이라고 답한 비율은 61.2%로 주말(38.8%)보다 높았다. 평일 이용 비중은 2023년 조사 당시 53.0%에서 2년 새 8.2%포인트(p) 상승했다. 스크린골프 이용의 무게중심이 주말에서 평일로 이동한 것이다.

시간대별로 보면 평일 저녁 이용률이 26.6%로 가장 높았다. 평일 오후는 16.1%, 평일 오전과 주말 오전은 각각 15.5%, 15.4%였다. 주말 오후는 15.4%였으며 평일 새벽은 3.1%, 주말 새벽은 2.4%에 그쳤다. 특히 주말 저녁 이용률은 5.5%로 평일 저녁의 약 5분의 1 수준이었다. 주말 낮 시간대에 집중되던 골프 여가와 달리 실내스크린 이용은 평일 퇴근 이후 시간대에 뚜렷한 선호를 보였다.

이용 시간대는 성별과 연령에 따라서도 차이를 보였다. 남성은 평일 저녁 이용이 31.0%로 가장 높았지만 여성은 평일 오전이 22.9%로 최다였다. 연령별로는 40대의 평일 저녁 이용 비중이 33.9%로 가장 높았고 30대 29.7%, 20대 27.6% 순이었다. 반면 60대는 평일 오전 이용이 27.6%로 두드러졌다. 같은 스크린골프장이라도 직장 생활과 일상적인 활동 시간에 따라 선호하는 방문 시간대가 달랐다.

방문 시간뿐 아니라 한 번에 머무는 시간도 길어졌다. 실내스크린 이용자의 1회 평균 이용시간은 ‘3시간 정도’가 40.6%로 가장 많았고 ‘2시간 정도’가 39.1%로 뒤를 이었다. ‘4~5시간 정도’는 16.1%, ‘6시간 이상’은 1.2%였다. ‘1시간 정도’는 3.0%에 그쳤다. 3시간 이상 이용하는 비율을 합치면 57.9%로, 이용자 10명 중 6명 가까이가 한 번 방문할 때 세 시간 이상을 보냈다. 2시간 이내 이용은 42.1%로, 장시간 체류하는 이용자가 짧게 즐기는 이용자보다 많았다.

2년 전과 비교하면 이용시간 변화는 더욱 뚜렷하다. 3시간 이용 비중은 11.0%p, 4~5시간 이용은 9.5%p 증가했다. 반면 1시간 이용은 11.4%p, 2시간 이용은 8.9%p 감소했다. 짧게 들러 한두 시간 즐기는 방식에서 세 시간 이상 머무는 형태로 이용 패턴이 바뀌고 있는 것이다. 성별로는 남성의 3시간 이용 비중이 43.1%로 가장 높았고, 여성은 2시간 이용이 44.4%로 최다였다. 남성은 장시간 이용 응답이 상대적으로 많았지만 여성은 두 시간 정도 이용한다는 응답에 가장 많이 분포했다.

그렇다고 이용시간 증가가 곧바로 지출 확대를 뜻하는 것은 아니다. 실내스크린 이용자의 월평균 지출액은 18만5000원으로 조사됐다. 2023년 17만6000원보다 9000원 늘어나는 데 그쳤다. 2년 사이 체류시간은 눈에 띄게 길어졌지만 월평균 지출 증가 폭은 상대적으로 작았다. 지출 구간별 응답 비중도 모두 2%p 이내의 변화를 보였다. 이용자들이 스크린골프장에서 보내는 시간은 늘었지만 소비 규모가 같은 속도로 커진 것은 아니라는 의미다.

지출 규모를 구간별로 보면 월 10만원 미만이 34.0%로 가장 많았다. 10만원대는 30.2%로, 월 20만원 미만 지출자가 전체의 64.2%를 차지했다. 이어 20만원대 14.5%, 30만원대 10.1%, 40만원대 2.9%였다. 50만원 이상 100만원 미만은 6.0%, 100만원 이상은 2.3%였다. 월 50만원 이상을 지출하는 이용자는 전체의 8.3%였다. 대다수는 월 20만원 미만을 쓰지만 일부 이용자는 상대적으로 큰 비용을 지출하는 등 소비 규모에 차이가 있었다.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

연령별 월평균 지출액에서는 20대가 22만8000원으로 가장 높았다. 30대는 21만원, 40대는 18만5000원, 50대는 17만5000원, 60대는 16만5000원이었다. 20대와 60대의 월평균 지출액 차이는 6만3000원이다. 20·30대가 다른 연령층보다 스크린골프에 상대적으로 많은 비용을 쓰는 것으로 나타났다. 특히 20대는 전체 평균인 18만5000원보다 4만3000원 많은 금액을 지출했다.

누구와 함께 스크린골프장을 찾는지도 이용 문화를 보여주는 대목이다. 동행인으로는 친구가 43.9%로 가장 많았고 직장동료 21.4%, 가족 17.1% 순이었다. 동호회는 8.2%, 비즈니스 관계자는 4.8%였다. 혼자 이용한다는 응답은 4.6%에 그쳤다. 친구와 직장동료를 합하면 65.3%로, 이용자 10명 중 6명 이상이 지인과 함께 스크린골프장을 찾는 셈이다. 개인 연습뿐 아니라 함께 골프를 즐기고 시간을 보내는 목적도 큰 비중을 차지했다.

동행인 구성에도 변화가 나타났다. 2023년과 비교해 비즈니스 관계자와 함께 이용한다는 응답은 3.2%p, 동호회는 2.2%p 늘었다. 반면 혼자는 2.3%p, 친구는 2.2%p, 가족은 1.0%p 줄었다. 남성은 직장동료와 함께 이용한다는 응답이 26.2%로 여성(9.2%)보다 17.0%p 높았다. 직종별로는 기능원 및 관련 기능직이 29.8%로 가장 높았고 사무직 28.3%, 단순노무직 26.9% 순이었다. 직장동료와 함께하는 이용은 남성에게서 상대적으로 두드러졌으며, 비즈니스 관계자나 동호회 동행도 2년 전보다 늘었다.

이번 조사는 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 1만명을 대상으로 온라인·모바일 방식으로 진행됐다. 실내스크린 이용 행태 관련 문항은 해당 시설 이용자 1501명의 응답을 분석했다. 조사 기간은 2026년 6월15일부터 7월24일까지 1차 조사, 10월8일부터 18일까지 2차 조사로 나뉘어 진행됐다.

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