8월 전당대회 때 취임 100일 안에 민주당 지지율을 10%포인트 올리겠다더니 그 결과는? 10%포인트 상승은커녕 10%포인트 이상의 하락이다. 게다가 전당 대회 때 자신이 제기했던 신천지-반명-분열주의 3자 비밀연합의 근거는 없다면서도 사과로 퉁치고 넘어가면서 당내 갈등은 더욱 커졌다. 더불어민주당의 김민석 당대표 얘기다.

김 대표는 24일로 당 대표 취임 100일 맞았다. 통상적으로 당 대표 취임 100일을 맞이하면 기자회견을 하곤 하지만, 김 대표는 기자회견을 하지 않았다. 기자회견에서 무엇 하나 내놓을 게 없어서인 것으로 보인다. 그러면서 민주당 유튜브 ‘민티 07’에만 출연했다.

취임 100일 소회를 묻는 말에 “지금까지 정치하면서 만만치 않은 시간을 많이 보내왔는데 이번 100일이 가장 만만치 않았던 기간 중 하나였던 것 같다”고 밝혔다.

지난 100일의 주요 성과에 대해 “이제는 엇박자 이런 얘기 없이 당청 관계가 안정되고 여러 가지 일들을 풀어갈 수 있는 기초가 잡혔다”고 자평했다. 또 청년들을 위한 제2당사 ‘더블루’ 조성, 주요 현안에 대응하기 위한 당내 태스크포스(TF) 운영 등도 성과로 언급했다.

김 대표 취임 이후 당내 계파 갈등은 더욱 커졌다. 김 대표는 지난 8월 전당대회를 신천지와 반명, 분열주의의 ‘3자 비밀 연합’을 깨는 것이 본질이라며 특정 후보와 신천지 간의 연루설을 제기했으나 관련 의혹에 대해 근거가 없다며 사과로 무마하고 지나갔다. 이에 대해 김 대표는 “역시 소리가 나는 건 당에서 소리가 난다. 제가 초반에 조금 실수한 부분도 있고 이런 부분들이 정리되면서 나아질 것이라 기대한다. 안정화가 필요하다”고 말했다. 조금 실수한 부분이라고 자평할 수밖에 없는 상황이다.

김 대표는 전당 대회 때 취임 100일 안에 민주당의 지지율을 10%포인트 올리겠다고 공언했으나 더 떨어진 상황이다. 지난 23일 발표된 리얼미터 조사에서 민주당 지지율은 35.6%. 8월 둘째 주 같은 기관 조사에서 기록한 47.9%에 비해 12.3%포인트 낮아졌다.

향후 과제에 대해서는 김 대표는 “저로서 아쉽고 더 분발해야겠다고 생각하는 것은 여러 가지 지표와 성과만큼 더 확 와닿을 ‘체감 민생’”이라며 “당내 안정을 왜 시키느냐, 결국은 민생 때문에 하는 것”이라고 강조했다.

그러면서 당론으로 추진 중인 조희대 대법원장 탄핵을 언급하며 “내란 진압 초기가 아니라 마지막 완전 정리 단계에 이르기 때문에 그로 인해 민생에 대한 집중력이 흔들리지 않도록 하겠다”고 했다.

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