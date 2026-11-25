서울시가 은평구 새절역과 관악구 서울대입구역을 잇는 경전철 서부선 사업을 민간투자 방식으로 다시 추진한다. 다만 사업자를 찾지 못하면 재정사업으로 전환할 방침이다.

서울시는 26일 서부선 도시철도 민간투자사업의 제3자 제안 재공고를 하고 새로운 사업자 선정 절차에 들어간다고 25일 밝혔다.

시는 재공고에서 사업 여건을 최대한 개선해 새로운 사업자 모집에 나선다.

서부선 사업은 2020년 민자적격성조사 완료 이후 차량기지 위치 변경, 고양은평선 연결, 각종 법령 개정, 물가 급등 등 영향을 받아 난항을 겪었다. 이에 따라 재공고에서는 총사업비를 2조3252억원(지난해 말 기준)으로 증액했다.

사업 협상대상자 선정은 2단계로 진행한다. 1단계 사전적격심사 서류는 12월28일, 2단계 사업제안서는 내년 2월24일 각각 접수한다. 시는 협상대상자가 선정되면 협상을 조속히 마무리한다는 방침이다. 이를 위해 실시협약안을 재공고문에 담아 제시하고, 협상 기간은 1년으로 한정했다.

사업 참여 의사를 밝히는 곳이 없거나 자격을 갖춘 사업자가 나타나지 않으면 재정사업으로 전환한다.

시는 재정사업 전환에 대비한 준비도 진행해왔다.

이 경우 우선 민간투자법에 따른 심의를 거쳐 서부선의 민간투자대상사업 지정을 취소하고, 그간 재정 전환에 대비해 추진해 온 ‘서울시 제3차 도시철도망 구축계획’이 승인되면 정부에 예비타당성조사를 신청할 계획이다.

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