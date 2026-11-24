미국 무역대표부(USTR)가 이르면 이번주 중 ‘과잉생산 관세’ 조사 결과를 발표할 것으로 보인다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 복수의 소식통을 인용해 USTR이 중국과 유럽연합(EU), 한국, 일본 등 16개 경제주체를 상대로 진행해온 무역법 301조 조사 결과가 빠르면 이번주 중 나올 것으로 예상된다고 전했다. 발표 시기는 변경될 수도 있다고 소식통들은 덧붙였다.

제이미슨 그리어 USTR 대표. AP연합

WSJ 보도가 맞다면 USTR은 이번주 중 관세 부과 계획을 예고하고 대상국의 반박 의견 수렴 등을 거쳐 관세를 확정할 것으로 보인다.

USTR은 16개 경제주체가 보조금 지원 등을 통한 과잉생산으로 미국 기업에 불리한 환경을 유발했다며 무역법 301조에 따른 조사를 지난 3월 개시했다.

강제노동으로 생산된 제품을 수입하거나 관련 규제가 미비하다며 60개 경제주체에 대한 조사도 3월 개시했다. 지난 6월 관세를 예고하고 7월 확정했다. 한국 관세는 12.5%였다.

한국은 지난해 미국과 3500억 달러의 대미 투자를 약속하고 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 상태다. 미국은 기존 합의를 존중하겠다는 입장이어서 과잉생산 관세가 부과된다고 해도 강제노동 관세 12.5%와 합쳐 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 대체적이었다.

무역법 301조는 미국의 무역을 제한하거나 부담을 주는 외국 정부의 부당하거나 불합리하고 차별적인 행동, 정책, 관행에 관세 부과 등을 통해 대응할 권한을 행정부에 부여한다.

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