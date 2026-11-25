도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영에 앞서 인사를 하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영에 앞서 인사를 하고 있다. /2026.11.18 선전=이제원 선임기자

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영에 앞서 인사를 하고 있다. /2026.11.18 선전=이제원 선임기자

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영에 앞서 인사를 하고 있다. /2026.11.18 선전=이제원 선임기자

이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 앞서 각국 정상들과 기념촬영을 하며 인사하고 있다. 앞줄 왼쪽 부터 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 앞서 각국 정상들과 기념촬영을 하며 인사하고 있다. 앞줄 왼쪽 두번째 부터 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. /2026.11.18 선전=이제원 선임기자

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 앞서 각국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 다섯번째 부터 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. /2026.11.18 선전=이제원 선임기자

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오른손을 내밀었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그 손을 맞잡았다. 두 정상 곁에서 시진핑 중국 국가주석이 미소를 지었다. 사상 첫 미·중·러 정상회담을 하루 앞두고 열린 APEC 정상회의 환영만찬에서 역사상 처음으로 한자리에 모인 최강대국 세 정상이 첫인사를 나눈 순간이었다. 필자가 자리를 잡은 촬영 구역에서 한국 사진기자는 나 혼자였다. 세 정상의 얼굴과 맞잡은 손이 카메라 한 프레임에 들어왔다. 찰나의 순간에 숨을 죽이며 빠른 속도로 셔터를 눌렀다.

필리핀 마닐라에서 열린 한-아세안 정상회의 일정을 마치고 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 중국 선전에 도착하니 18일 새벽 1시였다. 한국 프레스센터가 마련된 호텔에 도착해 취재 장비를 정리하니 새벽 3시다. 저녁 환영만찬 풀 취재에 명단이 들어가 있어서 시간적인 여유가 있다 생각했는데 취재 일정을 전달받고 출발 시간이 오타인 줄 알았다. 평소 다른 취재는 2-3시간 전에 출발을 하는데 만찬 시작 5시간 전 출발로 되어 있었다. 잠을 설쳐 두 시간밖에 못 잤다. 점심을 대충 때우고 취재 장비를 확인해 챙겨 한국 프레스센터를 나섰다.

중국 선전국제교류센터에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영은 오후 7시 시작으로 알고 있었다. 각국 정상이 모이는 만큼 보안 검색은 어느 때보다 삼엄했다. 우리를 포함해 전 세계 기자들은 일단 APEC 메인 프레스센터가 마련된 선전 컨벤션전시센터에 집결해 1차 검색을 했다. 보조배터리, 라이터, 화기 등은 절대 반입이 금지되었다. 철저한 검색을 통과한 뒤에는 중국 주최 측이 준비한 버스로 갈아탔다. 만찬장에 도착한 기자단은 2차 검색을 했다. 취재구역에는 언제 출발해 어디로 도착하는지 정상들이 어느 쪽으로 들어와 어디에 설지, 취재 공간은 어떤지는 현장에 도착할 때까지 그 누구도 알려주지 않았다. 그냥 앞사람 뒤통수를 보며 따라가 계속 대기할 뿐이다.

만찬 기념촬영 2시간 전, 철통같던 육중한 문이 열리자 좋은 촬영 자리를 잡으려는 중국 현지 기자들과 나를 포함한 사진기자, 영상기자들이 달리기 시작했다. 센터를 선점하려는 기자들은 서로 좋은 자리를 잡으려다 어깨가 부딪치고 몸이 밀렸다. 몸싸움이 악명 높기로 유명한 중국 기자들 틈에서 가까스로 자리를 잡고 주위를 둘러봤다. 다행이도 자리는 2열 센터로 시진핑 주석과 일직선으로 좋다. 대통령 전속 사진사도 없고 다른 한국 사진기자도 나 혼자다.

‘여기서 내가 미·중·러 정상이 처음 대면하는 역사적인 순간을 놓치는 실수를 한다면 한국 풀단에 넘길 사진은 없다.’ 오늘 사진은 당장 신문 지면에 쓰이고, 훗날 첫 3자 정상회담을 돌아볼 때 다시 꺼낼 기록이 될 터였다. 30년 사진기자 생활에서 이토록 긴 시간 내내 긴장한 적은 없었다.

그 자리에서 두 시간 동안 꼼짝없이 서 있었다. 왼쪽 중국 기자는 계속 시끄러웠고 오른쪽 외국 기자는 땀 냄새가 심했다. 물은 있었지만 화장실에 가느라 좋은 자리를 빼앗길까 걱정으로 한 모금도 마시지 않았다. 저녁은 굶었지만 배고픈지도 몰랐다.

먼저 트럼프 대통령이 시진핑 주석 부부와 인사를 나눴다. 뒤이어 푸틴 대통령이 두 사람에게 다가왔다. 두 시간이 넘도록 발을 떼지 못했던 자리에서 정작 악수는 몇 초 만에 끝났다. 단체 기념촬영에선 시 주석 부부 양옆에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 섰고, 이재명 대통령은 트럼프 대통령 곁에 자리했다. 이튿날 세 정상은 사상 첫 3자 정상회담을 열고 핵 위험을 줄이기 위한 대화를 추진하기로 했다. 정신없이 취재를 하고 직송으로 마감을 하고 취재된 사진을 다시 돌려보며 전송을 확인하자 안도의 한숨이 새어 나왔다.

환영만찬 기념촬영 취재단이 만찬장 밖으로 나오자 땀으로 젖은 몸에 시원한 바람이 닿았다.

만찬장 주변은 차량 통제로 한산했다. 미·중·러 3개국 정상과 이재명 대통령을 포함한 각국 정상들이 한곳에 모여 있으니 만찬장 주변 경호는 최고로 삼엄했다. 버스가 오기를 한참을 기다리고 있는데 어디선가 담배 냄새가 났다. 어떻게 라이터를 가져갔는지 담배 연기를 따라 각국 흡연가 기자들이 모여들었다. 애연가인 나도 불을 빌려 한 대 피우며 오늘의 긴장을 시원하게 날렸다.

다시 중국 측 버스를 타고 메인 프레스센터에 내려 교통 통제로 진입을 못하는 한국 기자단 버스를 찾아 한참을 걸어가 타니 차량 정체가 극심하다. 돌아오니 밤 12시에 가까워졌다. 10시간 만에 한국 프레스센터로의 복귀다. 같이 순방 취재 온 기자들과 춘추관 직원들의 수고했다는 인사가 이어졌다. 이제서야 배고픔이 몰려왔다. 고맙게도 동료 기자들이 준비해 준 도시락과 시원한 맥주를 한잔하고 나서 오늘 취재한 사진을 복사하고 다시 들여다봤다. 트럼프와 푸틴이 맞잡은 손 너머로 시진핑의 미소가 보였다. 선전에서 보낸 열 시간 가운데, 사진으로 기록하고 한국 풀단에 꼭 전하고 싶었던 건 바로 그 몇 초 찰나의 순간이었다.

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