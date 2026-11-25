정부가 각국 주재 대사와 총영사가 참석하는 재외공관장 회의를 생중계하는 방안을 추진하고 있다. 재외공관장 회의가 공개적으로 진행되는 것은 이번이 처음이다.



24일 외교가에 따르면, 이재명정부 출범 이후 첫 재외공관장회의가 오는 30일부터 약 1주일간 열린다. 이 가운데 다음달 2일 회의를 이재명 대통령이 주재하고, 이날 회의 생중계하는 방안이 거론되고 있다. 청와대는 “12월 2일 재외공관장 업무 보고를 검토 중”이라며 “생중계 여부는 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

재외공관장회의는 정부의 국정철학과 외교정책 방향을 공유하고 주요 외교 현안을 논의하기 위해 외교부가 통상 연 1회 개최하는 대규모 행사다. 이번 회의는 윤석열정부 시절인 2024년 4월 이후 2년 7개월 만에 열린다. 12·3 비상계엄 사태와 탄핵, 정권교체, 이재명정부 출범 이후 공관장 인사 지연 등으로 회의 개최가 늦어졌다. 재외공관장 회의는 대개 외교부장관이 주재했고, 역대 대통령은 공관장들과 오찬 또는 만찬을 하면서 정부의 대외 정책 기조를 전달하는 형식을 취해왔다. 대통령이 회의를 주재하고 생중계하는 것은 매우 이례적이다. 조현 외교부 장관을 비롯한 주요 인사들이 보고를 하면, 이 대통령이 듣고 질문하거나 당부를 하는 방식이 될 전망이다. 대통령 주재 업무보고가 생중계되면 국민들도 주요 외교 현안에 대한 정부의 대응 방향과 재외공관장들의 의견을 직접 확인할 수 있을 것으로 보인다.



이번 회의에는 국회 외교통일위원회 국정감사에서 “백악관과 소통이 어렵다”고 말했던 강경화 주미대사를 비롯해 노재헌 주중대사, 이혁 주일대사, 이석배 주러대사 등 주요국 주재 대사들도 참석할 것으로 예상된다. 특히 일각에서 교체설이 제기되는 강 대사에게는 핵추진잠수함을 포함한 한·미 간 안보 분야 후속 협의, 미국의 대북 정보공유 제한, 대미 투자 및 쿠팡 문제 등 한·미 주요 현안에 대한 이 대통령의 질문이 집중될 전망이다. 최근 외교부 장관 교체 인사가 발표된 가운데 이 대통령이 향후 외교정책 우선순위와 추진 방향에 대해 어떤 메시지를 내놓을지도 주목된다.

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