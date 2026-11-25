서울 영등포구가 수험생과 학부모를 대상으로 ‘2027학년도 대입 정시 대비 개인 맞춤형 입시컨설팅’을 운영한다.



24일 구에 따르면 상담은 다음달 20일 오전 9시부터 오후 6시까지 영등포구청 별관 5층 강당에 마련된 10개의 개별 상담 부스에서 진행한다.



진학사 소속 연구원들이 상담관으로 나서 수험생 1인당 40분씩 심층 상담을 할 예정이다.



이번 프로그램은 해마다 복잡해지는 대입 정시 전형 속에서 수험생 개인의 수능 성적과 진로 적성을 분석해 가장 유리한 대학·학과 지원 전략을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.



참여 학생들은 수능 성적표와 희망 대학·학과 자료를 바탕으로 전문 분석 프로그램을 활용한 대학별 환산점수 계산과 합격 가능성 탐색, 가·나·다 군별 최적의 지원 조합, 최근 입시 결과 분석 등을 활용해 실질적인 합격의 설계도를 그린다.



구는 ‘2027학년도 대입 정시전략설명회’도 개최한다.



본격적인 1대 1 상담에 앞서 수험생들이 전반적인 입시 흐름을 먼저 파악할 수 있도록 하기 위해서다.



다음달 5일 오전 10시 영등포아트홀 2층 전시실에서 열리는 설명회에서는 진학사 입시전략연구소 우연철 소장이 강연자로 나서 주요 대학별 전형 분석 및 정시 전형 군별 특징과 합격 전략을 전달한다.



구 관계자는 “수능 이후 정시 원서 접수 전까지 짧은 기간 동안 정확한 입시 정보를 얻는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 집중상담과 전략설명회가 수험생과 학부모의 입시 불안을 해소하고 원하는 대학 진학의 발판이 되길 바란다”고 말했다.

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