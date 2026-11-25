서울 은평구가 16개 동 주민자치회의 실무를 맡을 사무국장 16명을 공개 모집한다.



24일 은평구에 따르면 주민자치회는 주민이 직접 마을 의제를 발굴하고, 주민총회를 통해 자치계획을 세워 실행하는 주민 대표 기구다. 사무국장은 주민총회 운영과 자치사업 추진, 예산·회계와 문서 관리, 홍보 등을 담당한다.



모집 인원은 동별 1명씩 모두 16명이다. 근무 기간은 2027년 1월1일부터 2028년 11월30일까지다. 주민자치회 업무를 수행할 역량을 갖춘 사람이면 누구나 지원할 수 있다. 특히 전산·회계 관련 자격증 소지자와 자원봉사 실적이 있는 지원자는 우대한다.



지원을 원하는 사람은 구청 홈페이지 채용공고 게시판에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 다음 달 4일까지 구청 자치행정과에 관련 서류를 제출하면 된다. 최종 합격자는 서류전형과 면접을 거쳐 선발한다. 자세한 내용은 채용공고를 확인하거나 자치행정과로 문의하면 된다.



김미경 구청장은 “주민자치회 사무국장은 주민의 목소리가 지역의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 돕는 중요한 동반자”라며 “주민자치에 대한 이해와 전문성을 갖춘 분들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.

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