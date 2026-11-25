한화에어로스페이스가 미래 우리 군의 두뇌 역할을 할 인공지능(AI) 인프라 구축에 본격적으로 뛰어들었다. 창원에 국방 AI 데이터센터(DC)를 완성해 우리 군의 AI 기반을 마련한다는 게 한화에어로스페이스의 계획이다.

24일 한화에어로스페이스 창원 인공지능(AI) 데이터센터 건설 현장을 방문한 하정우 국가AI전략위원회 부위원장(가운데)을 비롯한 관계자들이 기념 촬영하는 모습. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 창원사업장 인근 약 1만3000평 규모 부지에 국방 AIDC를 구축하고 있다고 24일 밝혔다. 한화에어로스페이스는 2028년 7월 AIDC를 가동해 초기 서비스를 시작하고 최종적으로 180㎿(메가와트)의 GPU(그래픽처리장치) 서버를 적용한 센터를 완성한다는 방침이다. 한화는 프로젝트 1단계 투자금으로 10조원을 책정하고 향후 추가 투자를 통해 국내외 AIDC 거점을 확대해 나갈 예정이다.



국방 AI는 미래 국가안보의 필수 조건으로 꼽히지만 외부의 침입·침투가 불가능하도록 망을 분리해야 하고 국가 최고등급 수준의 보안을 적용해야 하는 등 구축이 까다롭다. 이에 한화에어로스페이스는 군이 AIDC에 대한 소유통제권을 가진 가운데 한화가 수탁 운용하는 방식을 검토 중이다. 국방부가 독자적인 AIDC를 확보하기 위해선 사업타당성조사와 입지 선정, 인허가 등에 6~8년의 시간이 걸리는 만큼 민간이 주도한 DC로 시기적 공백을 메울 수 있을 것이란 판단이다.



이에 한화에어로스페이스는 이날 창원 AIDC 건설 현장을 찾은 하정우 국가AI전략위원회 부위원장 등 국가AI전략위원회 및 방위사업청 관계자들에게 민간형 국방 AIDC의 필요성을 설명했다.



이번 국방 AIDC 구축은 한화가 지난 7월 경남 진주에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전국민보고회에서 발표한 계획의 일환이다. 당시 김동관 한화그룹 수석부회장은 “방산 하드웨어만 강한 나라가 아닌 세계 최고 수준의 국방 AI를 보유한 나라로 도약할 수 있다”며 55조원 규모의 선제적 투자 계획을 밝힌 바 있다.

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