포스텍(포항공대)은 다음달 31일까지 학내 박태준학술정보관 2층 로비에서 개교 40주년 기획전시회 '기록으로 보는 포스텍의 40년: 아무도 가지 않은 길, 끝없는 질문과 도전'을 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 전시회에서는 1986년 국내 최초 연구중심대학으로 출발해 성장해온 포스텍의 역대 기록물들을 자세히 살펴볼 수 있다.
대학 측은 설립 준비 과정, 교육 혁신, 세계적 연구 경쟁력 확보, 미래를 향한 도전 분야로 나눠 각종 계획서와 기록 등을 공개한다.
포스텍은 신입생 전원 입학사정관제 선발, 무학과 선발, 신입생 전원 기숙대학 운영 등 학생 선발 및 교육방식에서 새로운 모델을 제시했다는 평가가 나온다.
이번 전시는 포스텍 구성원뿐만 아니라 포항시민 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.
김성근 포스텍 총장은 "개교 40주년을 맞아 대학 구성원은 물론, 시민들과 함께 지난 40년을 되돌아보고 다음 40년의 길을 그려보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
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