정부가 다음 달부터 내년 3월까지 제8차 미세먼지 계절관리제를 시행한다. 올겨울 엘니뇨 등의 영향으로 대기질 악화 가능성이 제기되는 가운데 초미세먼지 목표 농도를 19㎍/㎥로 설정하고 배출원 관리와 대기질 예측·정보 제공을 강화할 방침이다.

서울 등 서쪽 지역에 올가을 첫 황사가 관측된 지난 2일, 뿌연 황사로 덮인 서울 도심 전경. 뉴시스

한성숙 국무총리는 24일 정부서울청사에서 제20차 미세먼지특별대책위원회를 열고 “그동안 계절 관리제 시행 등을 비롯한 정부의 노력뿐만 아니라 국민과 기업의 적극적인 동참으로 초미세먼지의 평균 농도가 30% 넘게 개선되는 성과를 거두고 있다”고 말했다.

그러면서도 “이러한 성과에도 미세먼지 문제는 결코 마음을 놓을 수 있는 상황은 아니다”라며 “이번 겨울철 기상 전망과 엘니뇨의 영향까지 고려하면 대기질이 나빠질 가능성은 여전히 남아 있다”고 전망했다. 앞서 정부는 올해 초 국외 미세먼지 유입과 기상 여건 악화 등으로 제7차 계절관리제에서 설정한 목표 농도를 달성하지 못했다.

미세먼지 저감을 위해 정부는 발전소 등 핵심 배출원 감축·관리와 노후 경유차 운행 제한을 이어갈 예정이다. 영농폐기물 불법소각 금지와 공사장·도로 등 생활 주변 미세먼지 관리도 지속한다. 또 지하 역사 등 다중이용시설과 노인·어린이 등 취약계층 이용시설의 실내 공기질 점검도 강화할 방침이다.

새로운 대책도 내놓는다. 우선 대기질 통합관제센터 설치·운영을 통해 감시·관리 체계를 강화한다. 초미세먼지 월간 전망을 시험 운영하고, 모바일 애플리케이션(앱)을 통한 고농도 미세먼지 정보도 자동으로 안내한다.

김진식 기후에너지환경부 대기환경국장이 24일 세종시 정부세종청사에서 제8차 미세먼지 계절관리제 시행계획 내용을 발표하고 있다. 뉴스1

한 총리는 8년째 이어지는 계절관리제로 인한 국민·기업의 부담과 피로감을 고려할 필요성도 언급했다. 그는 “정부는 국민의 건강 보호를 최우선에 두고 국민 불편이나 기업의 부담을 최소화하는 데에도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

회의에 참석한 이강웅 민간 공동위원장은 이번 계절관리제의 초미세먼지 목표 농도가 19㎍/㎥로 설정됐다고 밝히며 “이제 중요한 것은 목표를 설정하는 데 그치지 않고, 이를 달성할 수 있도록 대책을 철저히 관리하고 현장에서 차질 없이 이행하는 것”이라고 짚었다.

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