“행정은 인공지능(AI)으로 혁신하고, 데이터를 정책으로 연결해 시민 삶의 질을 높여 나가겠습니다.”

이기형 경기 김포시장이 2027년을 행정혁신의 원년으로 삼겠다는 포부를 밝혔다. AI를 행정 업무에 전면 도입하고, 통계데이터 구축도 대폭 확대시킨다. 단순한 기술 도입을 넘어 행정의 디지털 전환 가속화에 나서는 것이다.

24일 김포시에 따르면 우선적으로 AI 활용 행정업무 역량 강화 사업이 추진된다. 올해 시범적으로 선보인 생성형 AI 통합 플랫폼(ChatGPT·Gemini 등 다수 모델 지원)을 내년에 전면 운영하고, 전 직원 대상의 AI 크레딧을 구매·배부할 계획이다.

행정안전부 ‘문제해결형 AI 인재 양성’ 기조와 연계한 ‘김포형 AI Champion 교육’을 전 공무원이 받게 된다. 시기는 3∼11월로 예고됐다. 시는 현장에서 AI를 통한 업무의 자동화 및 서비스를 구현하겠다는 목표다.

시는 AI·데이터 혁신 기반 조성에도 속도를 낸다. 도 민간데이터(통신·카드·신용·기업) 공동구매 사업에 참여해 7350만원의 분담금으로 다양한 자료를 확보한다는 구상이다. 상권 분석, 유동인구 파악, 소비 트렌드 등 정책 수립에 필요한 근거를 보다 풍부하게 갖춘다.

동시에 민선 9기 시장 공약사항인 지능형 통합 ‘김포시 AI·데이터 플랫폼’도 본격 가동된다. 행안부·도와 연계해 최신 공공데이터를 살펴볼 수 있고, 동시에 국토교통부·경찰청·환경기관과 협업해 관련 정보를 실시간으로 서비스한다.

시는 2027년 지역 산업과 인구, 시민 생활에 관한 통계를 정비해 AI 정책의 기초자료를 마련하겠다는 청사진이다. 2∼4월 종사자 1인 이상 사업체를 조사해 지역별 분포와 고용 구조 파악에 나선다. 통계만으로 알기 어려운 생활 여건은 시민들에게 직접 묻는다.

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