행동강령 위반 판단에도 후임 후보 부족
황 CEO 반성 태도 고려해 복귀 결정
미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 경영 복귀 전 이사회와의 면담에서 언론에 알려진 두 건 외에도 추가적인 부적절한 관계가 있었다고 털어놓은 것으로 전해졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 엔비디아 이사회가 전날인 22일 오후 황 CEO와 수 시간 면담했다고 전했다. 관계자들에 따르면 황 CEO는 이미 알려진 두 건 외에도 추가 관계를 고백했고, 자신의 행동에 반성하는 태도를 보였다. 추가 관계의 수와 구체적인 내용은 공개되지 않았다.
WSJ는 이사회가 면담에서 황 CEO에게 솔직함과 정직함의 중요성을 강조했다고 전했다. 이사회는 부적절한 관계와 관련 사실을 솔직하게 밝히지 않은 점을 행동강령 위반으로 판단한 것으로 알려졌다. 후임자를 물색했지만 CEO직을 맡을 능력과 의사를 갖춘 후보가 거의 없었고, 황 CEO의 반성 태도 등을 고려해 복귀가 최선이라고 결론 내린 것으로 전해졌다.
엔비디아는 23일 황 CEO를 CEO 겸 이사회 구성원으로 복귀시킨다고 발표했다. 회사는 이사회의 복귀 결정이 만장일치였다고 밝혔으며, SEC 공시에는 의결일이 22일로 기재됐다. 이사회는 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 받은 뒤 황 CEO의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했다고 설명했다.
황 CEO는 지난 12일 사임했다. 당시 중국 정보기관과 연계됐을 가능성이 제기된 사업가 앨리스 황과의 관계가 보도됐고, 이후 엔비디아 여성 임원과의 관계도 알려졌다. 이사회 의장은 17일 황 CEO의 복귀를 고려하지 않는다고 밝혔지만, 이사회는 닷새 만에 결정을 바꿔 복귀를 의결했다. 황 CEO와 앨리스 황은 친족 관계가 아니다.
WSJ에 따르면 토드 블랜치 법무장관은 주말 사이 도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령에게 황 CEO가 법무부 수사 대상이 아니며, 법 위반이나 국가 안보 위협을 보여주는 증거가 없다고 보고했다. 이후 트럼프 대통령과 밴스 부통령 등 행정부 고위 인사들이 이사회에 복귀 필요성을 전달했다고 관계자들은 전했다.
트럼프 대통령은 WSJ 인터뷰에서 “황 CEO의 위법행위가 발견되지 않았다는 사실을 알게 된 뒤 복귀를 위한 설득에 나섰다”며 “엔비디아 이사회와 여러 경로로 접촉했다. 회사 주가가 떨어지기 시작하면서 분위기가 점점 더 유리해졌다”는 취지로 설명했다.
미 상무부는 23일 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올렸다. 메가스피드는 앨리스 황이 과거 임원으로 일한 회사다. 황 CEO의 복귀와 별개로 엔비디아 칩의 해외 유출 의혹과 관련한 엔비디아 이사회 자체 조사와 법무부 조사는 계속 진행된다.
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