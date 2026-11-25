젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀에 추락하던 국내 증시가 급반등했다. 시장에서는 인공지능(AI) 투자 생태계의 신뢰 회복 계기가 마련됐다는 평가와 엔비디아를 둘러싼 조사와 높은 시장 변동성으로 추세적 상승을 속단하기 이르다는 신중론이 엇갈린다.

정부가 가상자산거래소 대주주 지분 소유 한도를 원칙적으로 20%로 제한하는 방안을 추진한다. 원화 스테이블코인 발행 주체는 은행이 과반 지분을 보유한 컨소시엄으로 규정하되 핀테크·기술기업의 최대주주 참여를 허용하기로 했다.

지난해 4가구 중 1가구는 월세에 거주하는 것으로 나타났다. 전세보증금 사기 우려로 월세로 옮긴 인구가 늘어난 데다 1인 가구가 급증하면서다. 전체 가구에서 월세가 차지하는 비중은 역대 최고치를 기록했다.

사진=AP연합뉴스

◆젠슨황 복귀에 증시 급반등했지만 엔비디아 조사·금리 변수는 여전

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 이달 들어 이날(5730.74→5006.03)까지 12.65% 하락했다. 이날 6.32% 급등해 3거래일 만에 5000선을 되찾았지만 여전히 지난달 말보다 700포인트 넘게 낮다. 월초 미국 중간선거 여파로 5일(-5.28%)과 6일(-6.02%) 급락한 데 이어 12일(현지시간) 황 CEO 사임과 회계 조사 보도 등이 겹치며 17일 5000선이 무너졌다. 지난 20일(-5.21%)과 23일(-3.31%)에도 연쇄 하락해 4700선 초반까지 밀렸다.

극심한 널뛰기 장세에 변동성도 역대급이다. 이날 개장 직후 유가증권시장(오전 9시6분)과 코스닥시장(오전 9시28분)에서 나란히 매수 사이드카가 발동하며 올해 누적 발동 횟수는 101회(코스피 61회·코스닥 40회)를 기록했다. 2002년 제도 개편 이후 최대치이자, 3일에 한 번꼴이다.

증권가는 다만 이번 반등이 연쇄 급락을 저지하고 ‘AI 생태계’ 신뢰 회복의 출발점을 마련했다는 데 의미를 둔다. 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아(31.48%)와 필라델피아 반도체지수(14.03%)가 폭등한 데는 최근 급락이 실적 둔화가 아닌 리더십 공백 탓이었다는 점을 보여준다는 것이다. 대신증권 이경민 연구원은 “그동안 시장은 제품 로드맵과 수천억달러 규모의 공급·투자 약정을 누가 책임지는지 답을 얻지 못했다”며 “(황 CEO 복귀로) 방향을 바꿀 계기는 마련됐다”고 평가했다.

다만 추세적 상승까지는 관문이 남았다는 분석이 많다. 다음달 1일 젠슨 황 CEO에 대한 미 하원 비공개 면담과 3일 상원 청문회, 미 증권거래위원회(SEC) 회계 검토와 대중 수출통제가 대기 중이다. 9∼10일 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인상 가능성도 부담으로 작용하고 있다. 신한투자증권 강진혁 선임연구원은 “엔비디아 중심의 AI 생태계 리더십 불확실성 완화는 긍정적”이라면서도 공매도 청산 등 단기 매수세가 잦아든 뒤 지속성을 확인해야 한다고 짚었다. 이어 “변동성이 여전히 높은 수준을 유지하고 있고 금리 부담 진정 여부도 체크포인트”라고 지적했다.

◆가상자산거래소 대주주 지분 소유 20%로 제한

금융위원회는 이억원 위원장 주재로 가상자산위원회를 열고 ‘디지털자산업의 혁신과 이용자 보호에 관한 법률’(디지털자산기본법) 제정안을 공개했다. 디지털자산기본법은 2024년 7월 시행된 가상자산이용자보호법에 이은 ‘가상자산 2단계 입법’으로 불린다.

우선 금융위는 ‘가상자산’이라는 법적 용어를 ‘디지털자산’으로 변경한다. 정의도 기존 ‘경제적 가치를 지닌 전자적 증표’에서 ‘분산원장을 이용해 전자적으로 이전·저장될 수 있는 가치 또는 권리의 전자적 증표’로 구체화했다.

가상자산거래소는 ‘디지털자산플랫폼운영자’로 규정됐다. 쟁점이던 거래소 대주주 지분 제한은 자본시장 대체거래소(ATS)에 준하는 20%를 적용했다. 다만 금융위의 승인을 받으면 최대 34%까지 소유할 수 있도록 허용한다. 이를 위반하는 초과 소유분에 대해서는 의결권을 행사할 수 없다. 기존 거래소는 이행기간 등을 감안해 3년간 적용이 유예되며, 중소형 거래소는 투자유치 필요성 등을 고려해 추가로 3년 범위에서 유예기간이 연장될 수 있다.

원화 스테이블코인 발행과 관련한 규율도 법안에 담겼다. ‘디지털지급토큰’으로 규정된 스테이블코인 발행자는 금융위 인가를 받아야 하며, 50억원 이상의 자기자본 등 요건을 갖춰야 한다. 도입 초기 발행 주체는 안정성과 금융시스템에 미치는 영향 등을 감안해 은행이 과반 지분을 가진 컨소시엄부터 허용하기로 했다. 다만 핀테크·기술기업도 최대주주로 참여할 수 있는 길을 열어뒀다.

◆4집 중 1집 ‘월세살이’…1인 가구 24% 급증

국가데이터처가 발표한 ‘2025 인구주택총조사 결과’에 따르면 지난해 전체 가구(2249만5000가구) 중 ‘자가’에 거주하는 가구는 1281만6000가구로 57.0%를 차지했다. 자가에 거주하는 가구는 5년 전과 비교해 6.9%(82만7000가구) 늘었다.

‘보증금 있는 월세’는 542만6000가구로 전체 가구의 24.1%를 차지했다. 2000년(10.7%)과 비교하면 두 배 넘게 높아졌다. ‘보증금 없는 월세’(1.9%)까지 포함하면 전체 가구의 4분의 1은 월세에 거주하고 있는 셈이다. 지난해 월세 가구 비중은 현재와 같은 기준으로 통계가 작성되기 시작한 1980년 이후 가장 높았다. 반면 전세는 299만8000가구로 5년 전보다 7.8%(25만4000가구) 줄었다. 이에 전체 가구에서 전세가 차지하는 비중은 2.2%포인트 낮아진 13.3%로 집계돼 관련 통계 작성 이래 가장 낮았다.

경은숙 데이터처 인구총조사과장은 “전통적으로 전세 비중이 높았는데, 2015년부터 월세 비중이 높아졌다”며 “전세보증금 부담이 커지는 가운데 전세보증금 사기 우려가 커진 영향을 받았다. 월세 거주 비중이 높은 1인 가구가 최근 많이 증가하고 있는 점도 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

지난해 1인 가구는 824만4000가구로 5년 전과 비교해 24.1%(160만1000가구) 급증했다. 이에 따라 전체 가구에서 1인 가구가 차지하는 비중도 4.9%포인트 높아진 36.6%로 집계됐다.

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