1981년 7월21일 오후 2시 서울 여의도 여성백인(百人)회관. 국내 최초의 여성 변호사 이태영(1914∼1998) 한국가정법률상담소장이 5명의 젊은 여성 예비 법조인을 데리고 청중 앞에 서자 박수가 쏟아졌다. 이들은 1980년 22회 사법시험 여성 합격자 3인(임숙경·김덕현·조배숙)과 1981년 23회 여성 합격자 2인(황덕남·강금실)이었다. 대한민국 정부 수립 후 그때까지 사시에 합격한 여성은 고작 14명에 불과했다. 누군가의 희생이 없었다면 그들의 빛나는 성취도 불가능했을 것이다. 오죽하면 이 소장이 “여러분 주위에는 한(恨) 많은 여성이 있음을 잊지 말라”고 신신당부했겠는가.

강금실 변호사가 국가정보원장 후보자 지명 하루 뒤인 24일 서울 강남구 자택에서 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

강금실은 사법연수생 시절부터 신문지상에 종종 등장하는 ‘스타’였다. 경기여고, 서울대 법대 등 최고의 명문 코스를 거쳐 당당히 사시에 합격한 데다 외모 또한 출중했으니 언론 입장에선 속된 말로 ‘상품성’이 있었다. “합격의 비결은 꾸준한 노력”이라는 강금실의 인터뷰 답변에 기사를 읽은 누군가는 용기를 얻고, 또 누군가는 낙담했을 것이다. 사법연수원 수료 후 법원에 들어간 강금실은 자유분방한 본래의 기질을 잃지 않았다. 시국 사건에 연루된 대학생들의 구속영장을 기각하는가 하면 대법원장·대법관 인사 쇄신을 요구하는 판사 연판장에 이름을 올렸다. 그가 법관 생활 12년 만인 1995년 법복을 벗어던진 것은 어쩌면 예고된 일이었는지도 모른다.

강금실이 속한 연수원 13기는 2000년대 이후 한국을 이끈 유력 인사들의 산실이라고 해도 과언이 아니다. 조희대 대법원장, 박한철·유남석 전 헌법재판소장, 황교안 전 국무총리, 최재형 전 감사원장, 김창석 전 대법관, 한상대 전 검찰총장 등이 13기 출신이다. 노무현정부 시절인 2003∼2004년 법무부 장관을 지낸 강금실 역시 그들 중 한 명이다. 현재 69세인 조 대법원장 말고는 다들 야인(野人)이 되어 조용히 살고 있는 줄 알았는데, 지난 23일 이재명 대통령이 발표한 인사 때문에 깜짝 놀랐다. 조 대법원장과 1957년생 동갑이자 연수원 동기생인 강금실이 국가정보원장에 발탁된 것이다.

제21대 대통령 선거를 앞둔 지난 2025년 4월 민주당 이재명 대선 후보(오른쪽)가 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 선거대책위원회 출범식에 참석해 강금실 선대위원장과 인사하고 있다.

임광현 청와대 비서실장은 강금실 국정원장 후보자 지명에 대해 “개혁적 판사 출신으로 검찰 개혁을 이끌었다”며 “국제 무대에서 다양하게 활동한 강단 있고 합리적인 법조인”이란 이유를 들었다. ‘개혁적 판사 출신’, ‘강단 있고 합리적인 법조인’ 같은 미사여구는 솔직히 정보기관 수장에게 어울리는 말은 아니다. 이 대통령은 국정원 구성원들의 불법·월권 행위 근절을 염두에 두고 경험이 풍부한 법조인을 그 자리에 앉힌 것으로 보인다. 국정원이 직무 범위를 벗어난 일탈 행위를 저질러도 문제이겠으나, 그렇다고 ‘준법’을 의식해 눈에 확 띄는 고급 정보 하나 물어오지 못하는 무능한 기관으로 전락한다면 이는 더 큰 불행이 아닐 수 없을 것이다.

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