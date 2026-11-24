앞으로 중·고교 내신 시험을 치르는 학생들은 교복 대신 단추 없는 일상복을 착용하고, 시험실 입실 전이나 시험 직후 금속탐지기 점검을 받아야 한다. 교육부가 스마트 기기를 활용한 내신 부정행위를 막기 위해 고강도 대책을 꺼내들었지만 교육 현장에서는 교사들의 시험 감독 부담이 한층 가중될 것이라는 우려의 목소리도 나오고 있다. 교육부는 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 ‘내신·대학별고사 공정성 확보 방안’을 보고했다.



◆중·고교 시험도 수능처럼 감독



올해 수능에서 시행한 옷 단추 스티커 부착과 금속탐지기를 활용한 전자기기 소지 여부 점검 등이 앞으로는 중·고교 내신 시험에도 적용된다. 학생들은 시험 당일 교복 대신 단추가 없는 일상복 착용이 권고된다. 감독관은 매 교시마다 안경 및 복장을 검사하고, 복장 중 단추가 있는 경우에는 부착용 스티커를 제공한 후 부착 상태를 확인해야 한다.



모든 학생은 본인의 교실이 아닌 다른 교실에서 시험에 응시해야 하고, 입실 전 또는 시험 직후 전자기기 무단 소지 여부를 확인하기 위한 금속탐지기 점검을 받게 된다. 또 앞으로 학생은 시험 당일 흑색 연필만 휴대할 수 있다. 그 외 필기구(컴퓨터용 사인펜·볼펜)는 학교에서 제공한다.

강원 고교 기말시험에 금속탐지기 동원 강원 춘천시 한 고등학교에서 24일 열린 기말고사 시작에 앞서 감독교사가 금속탐지기를 이용해 전자기기 소지 여부를 점검하고 있다. 강원교육청은 스마트기기와 인공지능(AI)을 통한 부정행위 우려를 해소하고자 도내 전 고등학교에 금속탐지기를 배포했다. 춘천=연합뉴스

시험 당일엔 학교 와이파이를 차단한다. 인공지능(AI) 서비스 접속을 막기 위해서다. 복도 감독관은 지속적으로 휴대폰 앱을 활용해 통신신호를 확인하고 기록한다. 만약 이상 통신신호가 감지될 경우에는 시험 종료 후 금속탐지기로 해당 시험실을 전수 점검한다.



이번 방안은 고등학교 2학기 기말고사부터 우선적으로 적용된다. 이후 중학교도 시험 관리·감독을 강화할 예정이다. 고교 1·2학년생의 경우, 내달 첫째·둘째 주 사이 내신평가가 진행될 예정이다. 3학년은 다수 학교가 수능 전 기말고사 시행을 완료한 상태다. 다만 일부 3학년 학생들은 전날(23일)부터 기말고사를 치르고 있는 만큼 교육부는 이번 대응 방안 중 바로 현장에 적용할 수 있는 조치사항을 미리 안내했고 현재 시행 중이라고 밝혔다.



교육부는 “필기구를 일괄 지급하기 어려운 경우 개인 필기구는 허용하되 매시간 점검할 것”이라며 “금속탐지기 전수 검사는 즉각적인 적용에 어려움이 있어 수능처럼 부정행위 의심 정황이 발생하거나 학생이 재입실하는 경우 등에 사용하도록 안내했다”고 말했다.



◆대학별 고사도 긴급 대응체계



아울러 교육부는 이날 ‘대학별고사 부정행위 대응방안’도 보고했다.



교육부는 각 대학에 ‘화장실 이동 과정에서 신발 등 금속탐지 실시’, ‘화장실·복도 등 시험실 외부에 숨겨진 스마트폰 등 전자기기 확인’, ‘와이파이·블루투스 신호 병행 확인’ 등의 조치를 하라고 지시했다. 정부와 대학, 한국대학교육협의회는 지난 20일 핫라인 구축을 완료했고, 2027학년도 대학별 고사가 모두 종료될 때까지 긴급 대응체계를 가동하기로 했다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 이날 국무회의에서 관련 제도 정비 속도전을 주문했다. 이 대통령은 “‘지난 일이니까 다 끝났겠지’라는 생각이 명백히 오산이라는 점을 확실하게 보여줘야 한다”며 “관련 법령 정비를 통해 부정행위를 시도하겠다는 엄두조차 낼 수 없도록 처벌과 제재 수위를 획기적으로 강화해야 한다”고 강조했다.



한성숙 국무총리는 국무회의 후 국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF) 회의를 주재하고 과거 국가시험에서 AI와 첨단장비를 활용한 부정행위 의심사례를 철저히 조사하라고 지시했다. 한 총리는 “노력한 만큼 결과를 얻는 시험의 공정성은 우리 사회의 신뢰를 지탱하는 기본 원칙”이라며 “국가시험에서 부정행위가 적발될 경우 응시제한 기간을 확대하고 형사책임을 반드시 묻는 등 강력한 사후조치가 이뤄져야 한다”고 강조했다. 과거 시험에서 부정행위가 확인되면 자격을 박탈하고, 부정행위 적발자의 유사 시험 응시 제한과 시험 후 점수 공개 의무화 등도 검토할 방침이다.



◆‘감독 책임’ 교사들 “부담 크다”



대책 발표 직후 교원단체에서는 정부가 학교 현장의 여건과 대책의 실효성을 충분히 검토하지 않은 채 관리·감독 책임을 일선 교사들에게 떠넘기고 있다는 비판이 나왔다.

교사노동조합연맹 회원들이 24일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 "AI 시대 낡은 수능, 교사 헌신에만 기대지 말고 교육 및 평가체제 미래를 논의하라"며 2027 수능 감독 실태조사 결과발표 및 국가차원의 평가체제 개혁 촉구 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

교사노동조합연맹(교사노조)은 이날 논평을 내고 “시급하다는 이유로 실효성이 검증되지 않은 지침을 학교에 내려보내고, 그 실행에 따른 부담과 책임을 교사에게 떠넘기는 행태는 더 이상 반복돼서는 안 된다”고 비판했다.



교사노조는 “학교마다 공간과 시설 여건이 다르다. 수백 명의 학생이 사용할 별도 보관 장소를 확보하고 물품을 관리하며 매 교시 검사를 실시할 인력은 어디에서 마련할 것인가”라며 “학교 현실을 외면한 보여주기식 대책”이라며 재검토를 요구했다.



실제로 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 감독·운영에 참여한 교사는 대부분 강화된 감독 강화 방식에 부담을 느꼈던 것으로 나타났다.



전국중등교사노동조합이 이날 발표한 설문조사 결과에 따르면, 전체 응답자의 95%(1905명)가 올해 추가된 스마트기기 지침으로 감독 부담이 커졌다고 답변했다. 수능 감독·운영 교사 2006명을 대상으로 온라인 설문을 진행한 결과다. 민원이나 고소·소송 발생 시 교육 당국의 보호·지원과 관련해선 68.2%(1368명)가 안내가 부족했거나 전혀 받지 못했다고 답했다.



한편 정부는 이날 내신·대학별고사·수능에 대한 감독 강화 대책과 함께 국가자격시험 부정행위 방지 방안도 발표했다. 이날 고용노동부와 한국산업인력공단이 국무회의에 보고한 ‘국가자격시험 전 과정 대응체계 강화 방안’에 따르면, 스마트기기 등을 활용한 부정행위 적발 시 국가기술자격시험 응시 제한 기간을 현행 3년에서 10년으로 대폭 늘리는 방안이 추진된다. 형사처벌 수위도 현행 2년 이하의 징역에서 5년 이하의 징역으로 높일 방침이다.

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