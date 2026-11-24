정근식(사진) 서울시교육감이 인공지능(AI) 활용 부정행위 방지 차원에서 학생 전원을 금속탐지기로 검사하는 방안에 우려를 표명했다. 학생을 의심하는 건 교육의 본질과 거리가 있다는 지적에 더해 교원 부담이 커질 수 있다는 점에서다.

정 교육감은 24일 서울시교육청에서 열린 기자간담회에서 “금속탐지기까지 동원해 부정행위를 적발해야 하는지 의문”이라고 했다. 이어 “학생들을 잠재적 부정행위자로 규정하는 것은 교육적으로 좋지 않다”며 “지나친 감독 강화가 교육의 본질을 훼손할 수 있다”고 설명했다.



정부는 이날 중·고등학교 내신 부정행위 방지 대책을 발표했다. 대책에는 금속탐지기를 활용한 학생 전수검사 내용이 담겼다.



정 교육감은 교사들의 업무 부담도 문제로 거론했다. 그는 “부정행위 엄벌이 정부 방침으로 나오면서 실제 관리·감독을 맡는 교사들의 부담이 커지고 있다”며 “교사들이 과연 이를 충분히 감당할 수 있을지 우려된다”고 했다. 이어 “지금처럼 교사들이 모든 것을 짊어지는 제도는 더 이상 지속 가능하지 않은 것 같다”고 강조했다.



서울시교육청은 26일 관내 중등학교 교무부장 전체 회의를 열어 내신 부정행위 대응 방안을 논의할 예정이다.



서울시교육청은 고등학교 1·2학년 학생을 대상으로 전수검사를 하되 학생과 학부모의 사전 동의를 반드시 받도록 할 계획이다. 동의하지 않은 경우에는 별도의 대응 방안을 마련한다. 서울 관내 고등학교 중 1·2학년 기말고사 일정이 파악된 317개교 중 9개교는 이번 주에 시험을 시작하고, 나머지 308개교는 이달 30일 이후 시험을 치른다.

강원 고교 기말시험에 금속탐지기 동원 강원 춘천시 한 고등학교에서 24일 열린 기말고사 시작에 앞서 감독교사가 금속탐지기를 이용해 전자기기 소지 여부를 점검하고 있다. 강원교육청은 스마트기기와 인공지능(AI)을 통한 부정행위 우려를 해소하고자 도내 전 고등학교에 금속탐지기를 배포했다. 춘천=연합뉴스

정 교육감은 금속탐지기 활용에 신중한 입장을 보이면서도 “현재 서울에 금속탐지기가 총 1400여개 있는데, 한 교실당 하나의 금속탐지기를 보급해야 한다는 요청이 있어 가급적 이른 시일 내에 금속탐지기를 더 구입하겠다”고 했다.



서울은 이번 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 전자기기 관련 부정행위 적발 건수가 전국에서 가장 많았다. 교육부에 따르면 서울의 적발 건수는 40건으로, 응시생이 서울보다 약 4만4000명 많은 경기(22건)의 1.8배에 달했다.



정 교육감은 ‘서울에서 부정행위 적발이 많았던 이유를 무엇이라고 보느냐’는 질문에 “서울은 N수생 비중이 굉장히 많다”고 답했다. 이어 “부정행위 방지를 위해 노력해서 더 많이 적발된 것인지, 서울 지역에 부정행위가 더 많은 것인지 정확하게 알 수는 없다”고 부연했다.



정 교육감은 AI 시대에 맞춰 평가 체제를 개편해야 한다는 입장도 재차 밝혔다. 서울시교육청은 내신 서·논술형 평가 비중을 올해 30%에서 내년 35%, 2028년 40%, 2029년 50%로 단계적으로 확대한다는 구상이다. 정 교육감은 “교사 대상 서·논술형 평가 연수를 확대하고 평가 전문성을 갖춘 교사를 육성하겠다”고 말했다.

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