“학생을 잠재적 부정행위자 규정
지나친 감독 강화, 교육 본질 훼손”
고교 학부모·학생 사전 동의 계획
정근식(사진) 서울시교육감이 인공지능(AI) 활용 부정행위 방지 차원에서 학생 전원을 금속탐지기로 검사하는 방안에 우려를 표명했다. 학생을 의심하는 건 교육의 본질과 거리가 있다는 지적에 더해 교원 부담이 커질 수 있다는 점에서다.
정 교육감은 24일 서울시교육청에서 열린 기자간담회에서 “금속탐지기까지 동원해 부정행위를 적발해야 하는지 의문”이라고 했다. 이어 “학생들을 잠재적 부정행위자로 규정하는 것은 교육적으로 좋지 않다”며 “지나친 감독 강화가 교육의 본질을 훼손할 수 있다”고 설명했다.
정부는 이날 중·고등학교 내신 부정행위 방지 대책을 발표했다. 대책에는 금속탐지기를 활용한 학생 전수검사 내용이 담겼다.
정 교육감은 교사들의 업무 부담도 문제로 거론했다. 그는 “부정행위 엄벌이 정부 방침으로 나오면서 실제 관리·감독을 맡는 교사들의 부담이 커지고 있다”며 “교사들이 과연 이를 충분히 감당할 수 있을지 우려된다”고 했다. 이어 “지금처럼 교사들이 모든 것을 짊어지는 제도는 더 이상 지속 가능하지 않은 것 같다”고 강조했다.
서울시교육청은 26일 관내 중등학교 교무부장 전체 회의를 열어 내신 부정행위 대응 방안을 논의할 예정이다.
서울시교육청은 고등학교 1·2학년 학생을 대상으로 전수검사를 하되 학생과 학부모의 사전 동의를 반드시 받도록 할 계획이다. 동의하지 않은 경우에는 별도의 대응 방안을 마련한다. 서울 관내 고등학교 중 1·2학년 기말고사 일정이 파악된 317개교 중 9개교는 이번 주에 시험을 시작하고, 나머지 308개교는 이달 30일 이후 시험을 치른다.
정 교육감은 금속탐지기 활용에 신중한 입장을 보이면서도 “현재 서울에 금속탐지기가 총 1400여개 있는데, 한 교실당 하나의 금속탐지기를 보급해야 한다는 요청이 있어 가급적 이른 시일 내에 금속탐지기를 더 구입하겠다”고 했다.
서울은 이번 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 전자기기 관련 부정행위 적발 건수가 전국에서 가장 많았다. 교육부에 따르면 서울의 적발 건수는 40건으로, 응시생이 서울보다 약 4만4000명 많은 경기(22건)의 1.8배에 달했다.
정 교육감은 ‘서울에서 부정행위 적발이 많았던 이유를 무엇이라고 보느냐’는 질문에 “서울은 N수생 비중이 굉장히 많다”고 답했다. 이어 “부정행위 방지를 위해 노력해서 더 많이 적발된 것인지, 서울 지역에 부정행위가 더 많은 것인지 정확하게 알 수는 없다”고 부연했다.
정 교육감은 AI 시대에 맞춰 평가 체제를 개편해야 한다는 입장도 재차 밝혔다. 서울시교육청은 내신 서·논술형 평가 비중을 올해 30%에서 내년 35%, 2028년 40%, 2029년 50%로 단계적으로 확대한다는 구상이다. 정 교육감은 “교사 대상 서·논술형 평가 연수를 확대하고 평가 전문성을 갖춘 교사를 육성하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지