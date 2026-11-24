젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 전격 복귀하면서 불확실성이 어느 정도 걷히자 국내 반도체 업계도 한숨 돌리는 분위기다. 인공지능(AI) 산업에 공격적으로 투자하는 황 CEO가 다시 엔비디아의 지휘봉을 잡으면서 메모리 반도체 수요가 감소할 것이란 우려가 사라진 덕분이다. 다만 이번 사건을 계기로 엔비디아에 의존하는 매출 구조를 개선해야 한다는 의견이 나온다.

엔비디아 로고. AP연합

24일 반도체업계에 따르면 앞서 황 CEO의 퇴진 이후 엔비디아와 삼성전자·SK하이닉스 간 신뢰 관계가 약화하거나 차세대 제품 개발 일정 및 공급 협상 등에 변화가 생길 수 있다는 관측이 쏟아졌다. 그러나 황 CEO가 돌아오면서 엔비디아와 국내 반도체 업계 간의 협력 기조는 그대로 이어갈 것으로 보인다. 반도체 업계 관계자는 “젠슨 황이란 인물이 차지하는 영향력이 워낙 막강했기 때문에 업계에서도 이후 상황을 주의 깊게 살펴왔다”며 “(황 CEO의 복귀로) 업계 전반 불안감은 해소되는 모습이다”고 설명했다.



최악의 상황은 면했지만 이번 사건을 계기로 엔비디아에 의존하는 국내 반도체 업계 구조를 바꿔야 한다는 주장이 나온다. 과거에 비해 많이 줄긴 했지만, 고대역폭메모리(HBM)을 포함한 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 제품 매출 비중 상당수를 엔비디아가 차지한다. 황 CEO의 사퇴 당시 국내 반도체 업계의 주가가 급락했던 점도 높은 엔비디아 의존도가 영향을 미쳤다는 분석이다.



양사는 고객 다양화에 힘쓰고 있다. 삼성전자는 AMD와 브로드컴, 글로벌 거대기술기업(빅테크)와 HBM, 파운드리(반도체 위탁 생산) 협력을 확대하고 있다. SK하이닉스도 LTA(장기공급계약)을 통해 고객 기반을 넓히는 중이다. 실제로 SK하이닉스는 올해 매출 비중 10%를 초과하는 고객사가 두 곳으로 증가했다.



다만 미국 의회와 엔비디아 이사회의 독립적인 조사, 대중국 반도체 수출 규제와 같은 변수가 남아 있다. 엔비디아 이사회는 황 CEO 복귀 결정과 별개로 외국 정보기관의 공작 의혹과 관련한 독립 조사 절차를 계속 진행할 방침이라고 밝혔다. 미국 민주당내에서는 트럼프 대통령과 황 CEO의 유착을 넘어 미국의 ‘안보 우려국’인 중국과의 밀월 관계로 규정해 의회 차원의 대대적 조사를 벼르고 있다. 미국이 중국 관련 반도체 수출 규제를 강화하는 것도 우리에겐 부담이다.

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