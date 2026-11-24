국내외 연구진이 한국인 1만명의 게놈(유전체)을 분석한 결과 아버지들의 조상은 유전적으로 비슷한 반면, 어머니들의 조상은 다양한 것으로 나타났다. 청동기시대 정복전쟁으로 특정 남성집단이 한반도를 지배했을 가능성이 있다는 해석이 나온다.



울산과학기술원(UNIST) 게놈센터(KOGIC) 박종화 교수 연구팀은 미국 하버드 의대 등과 한국인 1만239명의 게놈 해독 데이터에 건강정보 등을 연결해 한국인에게 나타나는 유전적 특징을 알 수 있는 참조데이터 ‘Korea10K(코리아1만명)’를 구축했다고 24일 밝혔다. 참조데이터는 질병 연구나 개인 유전정보를 해석할 때 비교 기준으로 삼는 자료다.

박종화(왼쪽), 안경환, 전성원, 권윤성.

코리아10K 분석 결과 한국인의 아버지 쪽 유전정보는 2개 계통으로 집중되는 반면, 어머니 쪽은 다양한 것으로 나타났다. 1만여명 중 혈연관계가 없는 9000명을 비교했는데, 남성 5290명이 아버지로부터 물려받은 Y염색체는 2개 계통이 전체의 92.6%를 차지했다. 이 2개 계통도 유전적으로 비슷한 것으로 분석됐다.



반면 어머니로부터 물려받는 미토콘드리아 유전체 계통은 3개 이상으로 다양했다. 모계 유전체에선 서유라시아나 아프리카 계통은 관찰되지 않았고, 동아시아 계통만 확인됐다. 연구진은 “청동기시대 정복전쟁 등으로 기존 한반도지역에 있던 남성들이 사라지고 특정 남성집단이 한반도를 지배하는 큰 변화가 있었을 것으로 볼 수 있고, 일부다처제였을 가능성도 있다”면서 “이 때문에 부계와 모계의 유전적 불균형이 발생했을 것”이라고 해석했다.



한국인은 중국의 한족, 일본인과도 유전적 차이를 보였다. 면역유전자 중 중국 한족과 일본인에서 높은 비중을 차지하는 4개 유전자 유형이 있는데, 한국인에게서는 해당 유전자 유형의 비중이 낮은 것으로 나타났다. 일본인이나 중국인에겐 효과가 있는 약이라도 한국인에게는 효과가 없거나 그 반대의 결과가 나올 수 있다는 것이다. 이번 게놈 분석 결과는 백신반응, 자가면역질환, 약물 부작용 연구의 기준이 된다고 학교 측은 설명했다.



코리아10K 자료 분석결과는 최근 국제학술지인 ‘게놈 바이올로지(Genome Biology)’에 공개됐다. 국가 바이오데이터 스테이션(K-BDS)에도 등록됐다. 이번 연구는 울산시, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 산업통상부가 연구비를 지원했고, 보건복지부가 지원하는 국가바이오뱅크와 한국바이오뱅크네트워크 등을 통해 시료와 자료를 확보했다.

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