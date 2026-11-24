중수청·경찰, ‘찐명’ 아래 놓이나
李, ‘SNS 수사 훈수’ 자제가 마땅
이용철 법무부 장관 후보자가 어제 국회 인사청문회에서 이재명 대통령이 피고인으로 기소된 형사 사건들의 ‘공소 취소’와 관련해 “가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다”며 사실상 기존 입장을 되풀이했다. 야당 의원 질의에 또 교묘하게 답변을 회피한 것이다. 곧 출범할 이른바 ‘조작 기소’ 특별검사팀의 수사 내용을 지켜보고 검찰총장에게 공소 취소를 지휘할 여지를 둔 것 아닌가. 앞서 정성호 전 법무장관이 단언한 것처럼 ‘공소 취소는 검토하지 않는다’는 명쾌한 약속 한마디가 그토록 어려운지 참으로 딱한 노릇이다.
검사가 공소를 취소하면 현재 1심 재판 중인 형사 사건은 그대로 사라져 버린다. 대장동 비리 의혹 등 이 대통령이 연루된 사건 대부분은 ‘대통령은 재직 중 형사 소추를 받지 않는다’고 규정한 헌법 84조에 따라 1심 단계에서 재판이 멈춘 상태다. 더불어민주당이 야당 반대를 무릅쓰고 조작 기소 특검법안을 강행 처리했을 때 공소청(옛 검찰)의 공소 취소 결정 유도를 염두에 뒀다는 비판이 제기된 이유다. 재판이 임기 만료 이후로 미뤄진 것도 엄청난 특혜인데 아예 재판 자체를 없애겠다니, 현 정부가 지향하는 ‘공정’의 가치와 너무나 거리가 멀다.
이 대통령이 그제 ‘회전문 인사’라는 비판이 나올 게 뻔한데도 행정안전부 장관 후보자로 민주당 한준호 의원을 지명한 것도 의미심장하다. 한 후보자는 ‘친명’(친이재명)을 넘어 ‘찐명’으로 불릴 만큼 이 대통령의 핵심 측근이다. 검찰 수사권 박탈로 행안부 산하 중대범죄수사청(중수청)과 경찰이 우리나라 양대 수사기관으로 부상했다. 이 대통령과 가까운 한 후보자가 이들 기관의 지휘를 맡는 경우 과연 수사의 공정성과 정치적 중립성을 기대할 수 있을까. 국민 입장에선 매우 걱정스러운 것이 현실이다. 앞으로 이어질 인사 검증 과정에서 한 후보자 스스로 우려를 불식할 것을 촉구한다.
사회관계망서비스(SNS)의 잦은 활용을 놓고 논란이 끊이지 않는 이 대통령이 요즘은 옛 검찰의 대장동 사건 수사·기소를 비판하는 게시물을 연일 올리고 있다. 자신을 겨냥한 수사기관의 날 선 조치를 반길 이는 아마 없을 것이다. 그렇더라도 대통령의 대응은 갑남을녀와는 달라야 한다. 조작 기소 특검 임명권자인 이 대통령이 대장동 사건에 관해 언급하는 순간 특검팀에 ‘수사 가이드라인’을 제시하는 것이란 오해를 피할 수 없다. 특검팀이 출범도 하기 전 논란에 휩싸이는 것을 원치 않는다면 이 대통령이 자중해야 한다.
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