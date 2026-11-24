이용철 법무부 장관 후보자가 어제 국회 인사청문회에서 이재명 대통령이 피고인으로 기소된 형사 사건들의 ‘공소 취소’와 관련해 “가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다”며 사실상 기존 입장을 되풀이했다. 야당 의원 질의에 또 교묘하게 답변을 회피한 것이다. 곧 출범할 이른바 ‘조작 기소’ 특별검사팀의 수사 내용을 지켜보고 검찰총장에게 공소 취소를 지휘할 여지를 둔 것 아닌가. 앞서 정성호 전 법무장관이 단언한 것처럼 ‘공소 취소는 검토하지 않는다’는 명쾌한 약속 한마디가 그토록 어려운지 참으로 딱한 노릇이다.



검사가 공소를 취소하면 현재 1심 재판 중인 형사 사건은 그대로 사라져 버린다. 대장동 비리 의혹 등 이 대통령이 연루된 사건 대부분은 ‘대통령은 재직 중 형사 소추를 받지 않는다’고 규정한 헌법 84조에 따라 1심 단계에서 재판이 멈춘 상태다. 더불어민주당이 야당 반대를 무릅쓰고 조작 기소 특검법안을 강행 처리했을 때 공소청(옛 검찰)의 공소 취소 결정 유도를 염두에 뒀다는 비판이 제기된 이유다. 재판이 임기 만료 이후로 미뤄진 것도 엄청난 특혜인데 아예 재판 자체를 없애겠다니, 현 정부가 지향하는 ‘공정’의 가치와 너무나 거리가 멀다.



이 대통령이 그제 ‘회전문 인사’라는 비판이 나올 게 뻔한데도 행정안전부 장관 후보자로 민주당 한준호 의원을 지명한 것도 의미심장하다. 한 후보자는 ‘친명’(친이재명)을 넘어 ‘찐명’으로 불릴 만큼 이 대통령의 핵심 측근이다. 검찰 수사권 박탈로 행안부 산하 중대범죄수사청(중수청)과 경찰이 우리나라 양대 수사기관으로 부상했다. 이 대통령과 가까운 한 후보자가 이들 기관의 지휘를 맡는 경우 과연 수사의 공정성과 정치적 중립성을 기대할 수 있을까. 국민 입장에선 매우 걱정스러운 것이 현실이다. 앞으로 이어질 인사 검증 과정에서 한 후보자 스스로 우려를 불식할 것을 촉구한다.



사회관계망서비스(SNS)의 잦은 활용을 놓고 논란이 끊이지 않는 이 대통령이 요즘은 옛 검찰의 대장동 사건 수사·기소를 비판하는 게시물을 연일 올리고 있다. 자신을 겨냥한 수사기관의 날 선 조치를 반길 이는 아마 없을 것이다. 그렇더라도 대통령의 대응은 갑남을녀와는 달라야 한다. 조작 기소 특검 임명권자인 이 대통령이 대장동 사건에 관해 언급하는 순간 특검팀에 ‘수사 가이드라인’을 제시하는 것이란 오해를 피할 수 없다. 특검팀이 출범도 하기 전 논란에 휩싸이는 것을 원치 않는다면 이 대통령이 자중해야 한다.

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